Euroopan avaruusjärjestö ESA:n ministerineuvoston kokous järjestetään Saksan Bremenissä 26.–27.11.2025. Kokouksessa päätetään ESA:n rahoituksesta vuosille 2026–2028 sekä alustavista taloudellisista linjauksista vuosille 2029–2030. Suomea kokouksessa edustaa elinkeinoministeri Sakari Puisto.

Kokouksessa hyväksytään poliittinen päätöslauselma sekä pääjohtajan esitys, joissa määritellään Euroopan avaruuspolitiikan painopisteet seuraavalle vuosikymmenelle. Linjauksissa korostuvat kestävyys, kilpailukyky, strateginen autonomia, osaaminen ja kansainvälinen yhteistyö. Tavoitteena on vahvistaa Euroopan asemaa globaalina avaruustoimijana sekä varmistaa, että avaruusinvestoinnit tuottavat laajaa yhteiskunnallista hyötyä. Ohjelmakauden sisältö rakentuu tänä vuonna julkaistun ESA 2040 -strategian ympärille.

”ESA on Suomelle keskeinen ja tärkeä kumppani. Suomi sitoutuu vastuulliseen ja kestävään avaruustoimintaan sekä eurooppalaisen kilpailukyvyn vahvistamiseen, erityisesti pk-yritysten ja uuden avaruusteollisuuden osalta. Euroopan avaruusjärjestelmien toimintakyvyn turvaaminen, erityisesti arktisella alueella, on Suomelle tärkeä painopiste. Myös Suomen kvanttiteknologiaosaaminen tarjoaa mahdollisuuksia tulevaisuuden avaruusratkaisuissa”, elinkeinoministeri Sakari Puisto sanoo.

Suomi on ollut aktiivisesti mukana linjausten valmistelussa. Suomen painopisteitä ovat olleet niin sanotun New Space -ajattelun edistäminen, turvallisuutta ja puolustusta tukevat toimet sekä arktisen toimintaympäristön vaatimusten huomioiminen jo järjestelmien suunnitteluvaiheessa. Lisäksi Suomi on edistänyt ESA:n sisäistä kustannustehokkuutta, nopeampia hankintaprosesseja ja digitaalisten työkalujen hyödyntämistä.

ESA:n rahoitus jakautuu pakollisiin ja vapaaehtoisiin ohjelmiin, joihin osallistuminen tarjoaa laajoja mahdollisuuksia tutkimukselle, yrityksille, viranomaisille ja koulutukselle. Suomalaiset yritykset ja tutkimusorganisaatiot ovat aktiivisesti mukana ESA:n ohjelmissa. Suomessa avaruusalan arvoketjussa toimii yli 200 yritystä, ja viimeisen kymmenen vuoden aikana 125 eri toimijaa on osallistunut ESA:n ohjelmiin. Suomi liittyi ESA:n täysjäseneksi vuonna 1995 ja juhlisti 30-vuotista jäsenyyttään tammikuussa 2025 järjestetyn Winter Satellite Workshop -tapahtuman yhteydessä.

