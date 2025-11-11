Elinkeinoministeri Sakari Puisto osallistuu tiistaina 11.11.2025 Berliinissä järjestettävään WELT Security Summitiin, jossa keskustellaan Euroopan turvallisuudesta, resilienssistä ja huoltovarmuudesta muuttuneessa geopoliittisessa tilanteessa.

Ministeri Puisto pitää tilaisuudessa puheenvuoron huoltovarmuudesta ja kriisinkestävyydestä. Hän korostaa puheessaan valtioiden ja elinkeinoelämän yhteistyön merkitystä yhteiskunnan kriittisten toimintojen turvaamisessa sekä Suomen kokonaisturvallisuuden mallia esimerkkinä toimivasta ratkaisusta.

”Resilienssi ei ole vain strateginen etu, vaan välttämättömyys. Se edellyttää pitkäjänteistä yhteistyötä, luottamusta ja yhteistä tahtoa vahvistaa yhteiskunnan kestävyyttä”, toteaa ministeri Puisto.

Tilaisuuden järjestävät WELT-lehti ja Axel Springer SE. Sen puhujina ja osallistujina ovat muun muassa Kiovan pormestari Vitali Klitschko, Saksan sisäministeri Alexander Dobrindt, Saksan talous- ja energiaministeri Katharine Reiche sekä EU-komissaari Dan Jørgensen.

Lisätiedot:

elinkeinoministerin erityisavustaja Teemu Hartikainen, puh. 050 563 0200

