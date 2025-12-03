Venäläisen kaasun tuonnin lopettaminen Euroopan unioniin on askeleen lähempänä. EU-parlamentin ja neuvoston ns. trilogi-neuvotteluissa saavutettiin 3.12.2025 poliittinen yhteisymmärrys tuontikieltoa koskevan asetuksen yksityiskohdista.

Neuvottelutuloksen mukaan tuontikieltoa aikaistetaan aiemmin suunnitellusta. Kiellot tulevat voimaan asteittain alkaen spot-markkinoista ja päätyen olemassa oleviin pitkän aikavälin toimitussopimuksiin. Täydellinen nesteytetyn maakaasun (LNG) tuontikielto Venäjältä tulisi voimaan 1.1.2027 ja putkikaasun tuontikielto 1.11.2027 mennessä.

”Olen erittäin tyytyväinen nyt saavutettuun neuvottelutulokseen. Olemme jälleen lähempänä hetkeä, jolloin EU lopettaa putkikaasun ja nesteytetyn maakaasun tuonnin pysyvästi Venäjältä. Tuontikiellon aikaistaminen on hyvin perusteltua. Katkaisemme näin kauppayhteyden lopullisesti epäluotettavaan kaasuntoimittajaan, ja samalla vahvistamme pysyvästi Euroopan energiaturvallisuutta ja omavaraisuutta”, painottaa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala.

Neuvottelujen yhteydessä Euroopan komissio ilmoitti myös aikeestaan antaa säädösehdotus venäläisen öljyn tuonnin kieltämiseksi vuoden 2027 loppuun mennessä. Tällä hetkellä Unkarilla ja Slovakialla on poikkeus pakotesäädöksestä, joka kieltää venäläisen öljyn tuonnin unioniin.

Nyt saavutettu sopu vaatii vielä muodollisen hyväksynnän EU-parlamentilta ja jäsenvaltioita edustavalta neuvostolta. Seuraavaksi Tanska Euroopan neuvoston puheenjohtajamaana voi tuoda asian energiaministerien kokoukseen 15. joulukuuta. Samanaikaisesti se vietäisiin Euroopan parlamentin täysistuntoäänestyksen 15.12. alkavalla viikolla.

Asetus on keskeinen osa EU:n REPowerEU-tiekarttaa, jonka avulla irtaudutaan kokonaan venäläisestä energiasta. Se ottaa käyttöön oikeudellisesti sitovan, vaiheittain etenevän kiellon, sekä putkikaasun että nesteytetyn maakaasun (LNG) tuonnille Venäjältä.

Lisätiedot:

ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja Lyydia Ylönen, p. 0295 250 402

ylijohtaja Riku Huttunen, TEM, p. 050 431 6518

neuvotteleva virkamies Elina Johansson, TEM, p. 050 301 4607