Suomalaisten kuluttajien verkkotilaukset pääasiassa Kiinassa toimivilta halpatuotteiden valmistajilta ovat kasvaneet voimakkaasti viime vuosina. Työ- ja elinkeinoministeriö kutsui alan toimijat pyöreän pöydän keskusteluun pohtimaan ratkaisuja halpatuotteiden verkkokaupan ongelmiin.

Työministeri Matias Marttinen asetti marraskuussa 2025 työryhmän etsimään ratkaisuja halpatuonnin ongelmiin. Halpatuonnin toimintamalleissa ja tuotteissa on monenlaisia ongelmia kuluttajien terveyteen ja turvallisuuteen, ympäristöön, kuluttajansuojaan ja yritysten kilpailukykyyn liittyen.

Työnsä tueksi työryhmä kutsui 5.12.2025 koolle pyöreän pöydän keskustelun, jossa kuultiin alan toimijoiden näkemyksiä ja ehdotuksia ratkaisuiksi. Paikalla oli muun muassa elinkeinoelämän ja kuluttajien edustajia sekä keskeisiä yrityksiä ja viranomaisia.

Keskustelussa osallistujat nostivat ratkaisuiksi muun muassa kansalliset kannusteet vastuulliselle kuluttamiselle, kuten kattavat käsittelymaksut matala-arvoisille kolmansista maista saapuville lähetyksille. Lisäksi peräänkuulutettiin pysyvämpää yhteistyötä ilmiön seurantaan ja viestintään. Osallistujat korostivat myös EU-tason ratkaisuja, kuten nopeita tullitoimia ja verkkokauppa-alustojen vastuun lisäämistä. Osallistujat jakoivat näkemyksen siitä, että halpatuonnin aiheuttamat ongelmat uhkaavat yksittäisten kuluttajien lisäksi yhteiskuntaa laajemminkin.

”Halpatuonti kolmansista maista Suomeen ja EU-alueelle on laaja ongelma, johon tarvitaan ratkaisuja laajalla rintamalla. Kiitän osallistujia hyvistä näkemyksistä, jotka otamme huomioon jatkotyössä”, sanoo valtiosihteeri Mika Nykänen, joka toimii työryhmän puheenjohtajana.

Työryhmän tehtävänä on helmikuuhun 2026 mennessä kartoittaa kansallisen ja EU-tason ratkaisukeinoja, joilla voidaan puuttua halpatuonnin aiheuttamiin ongelmiin. Työryhmä tarkastelee ja hakee ratkaisuja muun muassa tuoteturvallisuuteen, ympäristövaikutuksiin, kuluttajansuojaan, immateriaalioikeuksiin, tietosuojaan, tullikysymyksiin ja yritysten tasapuolisten toimintaedellytysten takaamiseen.

Lisätiedot:

valtiosihteeri Mika Nykänen, TEM, p. 0295 047 266

erityisasiantuntija Noomi Saarinen, TEM, p. 0295 047 092