Suomen matkailukysyntä palautui pandemian aiheuttamasta laskusta vuonna 2023. Kysyntää nosti ulkomaisten matkailijoiden paluu Suomeen samaan aikaan kun kotimaanmatkailun kysyntä oli vielä pandemiavuosien tavoin vahvaa.

Vuonna 2023 matkailukysyntä kasvoi vuoteen 2019 verrattuna eniten Pirkanmaan, Varsinais-Suomen ja Lapin maakunnissa. Eniten matkailukysyntä väheni Etelä-Karjalassa. Uudenmaan ja Lapin osuus matkailukysynnästä oli yli puolet (53 %). Myös valtaosa ulkomaisesta matkailukysynnästä keskittyi Uudellemaalle (62 %) ja Lappiin (16 %).

Tiedot ilmenevät matkailun talous- ja työllisyysvaikutuksia maakunnittain kuvaavasta alueellisesta matkailutilinpidosta, joka julkaistiin Visit Finlandin webinaarissa 5.11.2025. Tilastokeskus toteutti raportin työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta.

Matkailun merkitys aluetaloudelle vaihtelee maakunnittain

Asukaslukuun suhteutettuna koko maata (noin 3 000 euroa) suurempi matkailukysyntä oli Ahvenanmaalla (lähes 13 000 euroa), Lapissa (lähes 8 000 euroa), Uudellamaalla (lähes 4 500 euroa), Kainuussa (lähes 4 000 euroa) ja Etelä-Savossa (lähes 3 500 euroa).

Matkailun osuus maakunnan bruttokansantuotteesta oli laivaliikenteen takia korkein Ahvenanmaalla (11 %). Lapissa matkailun bkt-osuus kohosi 8,4 prosenttiin. Myös Kainuussa (4,3 %) ja Etelä-Savossa (4,1 %) matkailun taloudellinen merkitys oli selvästi koko maan keskiarvoa korkeampi.

Matkailutyöllisten osuus kaikista työllisistä oli 5,3 prosenttia. Tätä korkeammat matkailutyöllisten osuudet olivat erityisesti Ahvenanmaalla (20,8 %) ja Lapissa (8,3 %). Matkailutoimialojen työllisistä suurin osa työskenteli Uudellamaalla (37 %), Pirkanmaalla (9 %), Varsinais-Suomessa (9 %), Pohjois-Pohjanmaalla (6 %) ja Lapissa (5 %). Luvut eivät sisällä vuokratyövoimaa.

Matkailutilinpitoa on julkaistu vuodesta 2011

Matkailutilinpito, tai matkailun satelliittitilinpito (TSA, Tourism Satellite Accounts), on tilastojärjestelmä, jossa matkailun talous- ja työllisyysvaikutuksia kuvataan monipuolisesti ja kattavasti. Valtakunnalliset tiedot on aiemmin julkaistu vuosilta 2011–2023 sekä alueelliset tiedot vuosilta 2013–2015 ja 2017–2022.

Lisätiedot:

yliaktuaari Ossi Nurmi, Tilastokeskus, puh. 029 551 2984

johtava asiantuntija Sanna Kyyrä, TEM, puh. 029 504 7012

