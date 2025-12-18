Hallitusohjelman mukainen selvitys arvioi tarvetta henkilökohtaisille seuraamuksille kartelleista. Selvityksen mukaan henkilökohtaisille seuraamuksille ei ole selkeää tarvetta, vaan sen sijaan kilpailuprosesseja kannattaisi yleisesti nopeuttaa. Työ- ja elinkeinoministeriö ryhtyy selvittämään asiaa.

Hallituksen tavoitteena on vahvistaa markkinoiden toimivuutta ja terävöittää kilpailun valvontaa. Yksi osa tavoitetta on selvittää kartelleihin liittyvien henkilökohtaisten seuraamusten tarvetta ja mahdollisuuksia hallitusohjelman mukaisesti.

Työministeri Matias Marttinen pyysi työelämäprofessori, OTT Pekka Timosta selvittämään eri vaihtoehtoja henkilökohtaisille seuraamuksille kartelleista. Nykyisin hallinnollisia seuraamusmaksuja kartelleista voidaan määrätä vain kartelliyrityksille, eli kartelleista päättäneet ja sitä toimeenpanevat henkilöt eivät saa henkilökohtaisia seuraamuksia.

Selvitys arvioi kolmea vaihtoehtoa: henkilökohtainen seuraamusmaksu, hallinnollinen liiketoimintakielto ja henkilökohtainen vahingonkorvausvastuu. Selvityksen lopputulema on, että henkilökohtainen seuraamusmaksu voisi tehostaa kartellikiellon noudattamista, mutta selvityksen mukaan maksulle ei kuitenkaan ole selkeää tarvetta. Se myös tekisi prosessista monimutkaisemman.

Selvitys ehdottaa jatkotoimeksi kilpailuprosessien nopeuttamista ja yksinkertaistamista. Tämä voisi tapahtua esimerkiksi muuttamalla lainsäädäntöä niin, että Kilpailu- ja kuluttajavirasto tekisi jatkossa rikkomuspäätökset ja määräisi seuraamusmaksut. Nykyään markkinaoikeus määrää seuraamusmaksut viraston esityksestä.

”Kartellisääntelyn kehittämisessä tulee varmistaa, että kartellivalvonta tehostuu ja laittomat kartellit saadaan ripeästi kuriin. Selvityksen mukaan tehokkainta olisi Kilpailu- ja kuluttajaviraston kilpailuvalvonnan päätöksentekomahdollisuuksien vahvistaminen. Käynnistämme työ- ja elinkeinoministeriössä jatkotyön tämän pohjalta kartellivalvonnan vahvistamiseksi”, työministeri Matias Marttinen sanoo.

