Suomi ja Kazakstan ovat allekirjoittaneet 28.10.2025 yhteisymmärryspöytäkirjan (MOU) strategisesta kumppanuudesta energia-alalla. Yhteistyöalueita ovat erityisesti energia- ja puhtaiden teknologioiden edistäminen, energian toimitusvarmuus sekä sähkön- ja lämmöntuotannon hiilestä irtautuminen.

Pöytäkirjan allekirjoitti Kazakstanin puolelta energiaministeri Yerlan Akkenzhenov ja Suomen puolelta ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalan puolesta kansliapäällikkö Timo Jaatinen työ- ja elinkeinoministeriöstä. Allekirjoitustilaisuus järjestettiin tasavallan presidentti Alexander Stubbin valtiovierailun yhteydessä.

Pöytäkirja jatkaa maiden välillä vuonna 2018 allekirjoitetun yhteisymmärryspöytäkirjan linjauksia. Sen tavoitteena on luoda pohjaa suomalaisen puhtaan energiateknologian viennille.

Kazakstanin energiantuotanto pohjautuu edelleen vahvasti fossiilisiin energiamuotoihin ja sen energiajärjestelmät vaativat uudistamista, mihin Suomesta löytyy paljon osaamista. Energiantuotanto ja merkittävimmät vientituotteet Kazakstanissa ovat perinteisesti olleet öljy, kaasu ja hiili.

Mukana presidentin matkalla on myös laaja yritysdelegaatio, jossa on mukana muun muassa Metso, Wärtsilä, Normet Group, Konecranes, Ponsse, Peikko Group Corporation, Valio, A-Insinöörit, Honkarakenne, ISKU, Sweco, EPSE Oy (Ltd.), Lamor, Telko, Geologian tutkimuskeskus (GTK), Finnvera, Kesla Oyj, Valtra Inc., Eduten, Nurminen Logistics ja Lojer Group.

Lisätiedot:

teollisuusneuvos Juhani Tirkkonen, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 029 506 2140

erityisasiantuntija Päivi Laitila, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 029 504 7121

