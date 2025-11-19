Suomi, Yhdysvallat ja Kanada allekirjoittivat 18. marraskuuta kolmenvälisen julkilausuman, jossa vahvistetaan tuki syksyllä 2024 käynnistetylle ICE Pact -jäänmurtajayhteistyölle. Julkilausuman allekirjoittivat elinkeinoministeri Sakari Puisto, Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden ministeri Kristi Noem ja Kanadan Washingtonin-suurlähettiläs Kirsten Hillman.

Suomi, Kanada ja Yhdysvallat ovat julkaisseet yhteisen julkilausuman, jossa todetaan, että marraskuussa 2024 allekirjoitetun Icebreaker Collaboration Effort -aloitteen (ICE Pact) pohjalta käynnistynyt jäänmurtajayhteistyö on edennyt onnistuneesti erityisesti teollisen yhteistyön osalta.

ICE Pact -aloitteen tavoitteena on edistää pitkäjänteistä teollista yhteistyötä jäänmurtajien rakentamisessa, osaavan työvoiman kehittämisessä sekä kestävien, tehokkaiden, turvallisten ja kriittisiä riippuvuuksia vähentävien tuotantoketjujen hyödyntämisessä. Lisäksi valmistellaan yhteisiä tutkimus- ja kehityshankkeita, joilla vahvistetaan ICE Pact -maiden teknologista osaamista ja toimitusvarmuutta.

Yhteistyön puitteissa on jo käynnistetty jäänmurtajien kehittämishankkeita sekä Kanadassa että Yhdysvalloissa. Rakennusprojektit muodostavat käytännön yhteistyön perustan ja osoittavat maiden yhteisen tahtotilan vahvistaa arktista osaamistaan.

Jatkossa maat sitoutuvat syventämään yhteistyötään telakka- ja jäänmurtajakapasiteetin ylläpitämiseksi ja laajentamiseksi. Tavoitteena on kokonaisvaltaisen teollisen kyvykkyyden lisääminen, mikä tuo taloudellista hyötyä kaikille osapuolille, vahvistaa liittolaisten toimintakykyä arktisilla alueilla ja edistää arktisen alueen vakautta, turvallisuutta ja kestävää kehitystä.

”Uudella allekirjoitetulla yhteislausumalla saamme lisävauhtia ja tukea tekemiseen Ice Pact -yhteistyössä. Jäänmurtajayhteistyö luo taloudellista kasvua kaikkiin kolmeen maahan ja parantaa arktista turvallisuutta”, toteaa elinkeinoministeri Sakari Puisto.

Ministerikokouksen jälkeen 19.–20. marraskuuta Washingtonissa järjestetään ICE Pact -maiden kansallisten koordinaattoreiden tapaaminen sekä alan yrityksille ja tutkimuslaitoksille suunnattu tiedonvälitys- ja verkostoitumistilaisuus.

Ministeri Puisto tapasi Washingtonissa myös muita hallinnon toimijoita, muun muassa Yhdysvaltain kauppaministeriön, Valkoisen talon tieteen ja teknologian kanslian (Office of Science and Technology Policy) sekä Yhdysvaltain kansallisen tiedesäätiön (National Science Foundation). Tapaamisessa käsiteltiin muun muassa kvanttiteknologiaa, kriittisiä mineraaleja, tekoälyä ja teknologiapolitiikkaa. Tapaamisten tarkoituksena oli laajentaa maidemme välistä kauppaa ja yhteistyötä entisestään.

Lisätiedot:

teollisuusneuvos Reko-Antti Suojanen, TEM, p. 029 504 7220



Ministeriöiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

