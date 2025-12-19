Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja arviomuistiosta, jossa on tarkasteltu työvoimapalveluiden kehittämistarpeita kuntouttavan työtoiminnan uudistuessa. Kevään 2025 puoliväliriihessä hallitus linjasi, että sosiaalihuollon työllistymistä ja työ- ja toimintakykyä edistäviä palveluita uudistetaan.

Arviomuistiossa on selvitetty edellytyksiä matalan kynnyksen työvoimapalvelun toteuttamiselle. Muistiossa tarkastellaan heikossa työmarkkina-asemassa oleville tarjottavia työllistymiseen tähtääviä palveluita sekä arvioidaan työvoimaviranomaisen toimivaltaan sisältyvien palvelujen mahdollisuuksia vastata kohderyhmän palvelutarpeisiin.

Muistion kehittämisehdotuksissa esitetään nykytilan pohjalta toimia, joilla heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä voitaisiin edistää. Ehdotukset keskittyvät nykyisten työvoimapalvelujen toteuttamisen kehittämiseen, minkä lisäksi tuodaan esille palvelukokonaisuuksien nykyistä laajempi hyödyntäminen. Lisäksi kehittämisehdotuksissa tarkastellaan yhteistyön rakentamista ja kehittämistä niin viranomaisten kesken kuin viranomaisten ja työllisyyden edistämisen muiden toimijoiden välillä.

Nykymuotoinen kuntouttava työtoiminta on yksi sosiaalihuollon työllistymistä ja työ- ja toimintakykyä edistävistä palveluista, eikä sitä voida sellaisenaan siirtää kuntiin. Kunnat vastaavat työvoimaviranomaisina työvoimapalveluiden järjestämisestä.

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa sosiaalihuollon palvelu-uudistuksen osana kuntouttavan työtoiminnan muutosten valmistelusta. Uudistuksen myötä laki kuntouttavasta työtoiminnasta kumottaisiin. Työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti kuntouttavaa työtoimintaa koskevan hallitusohjelmakirjauksen toimeenpanon valmistelun julkisten työvoimapalvelujen kehittämistarpeiden selvittämiseksi arviomuistiomenettelyllä.

Ministeriöiden valmistelut ovat erilliset, mutta valmistelun aikana on käyty tiivistä vuoropuhelua ja valmisteluja on pyritty nivomaan yhteen pääministeri Orpon hallitusohjelman mukaisesti.

Lausuntopyyntö arviointimuistiosta ja uudistuksen jatkovalmistelu

Arviointimuistio on julkisella lausuntokierroksella ajalla 18.12.2025–18.2.2026. Erityisesti työvoimaviranomaisten ja muiden keskeisten sidosryhmien toivotaan antavan lausuntokierroksella näkemyksiä muistion kehittämisehdotuksista.

Lausuntopalautteen käsittelyn jälkeen työ- ja elinkeinoministeriö linjaa jatkovalmistelusta, joka kytketään sosiaali- ja terveysministeriön sosiaalipalveluiden kokonaisuudistamisen valmisteluaikatauluun.

Lisätietoja:

työministerin erityisavustaja Teresa Salminen, p. 0295 047 318 (kysymykset ministerille)

neuvotteleva virkamies Hanna Liski-Wallentowitz, TEM, p. 0295 047 131

Sähköpostimme ovat muotoa [email protected]