Euroopan komission OECD:ltä tilaama hankeraportti esittelee tiekartan Suomen itäisen raja-alueen resilienssin, kilpailukyvyn ja turvallisuuden vahvistamiseksi. Raportti julkistettiin Helsingissä 10. joulukuuta.

Yhteishankkeessa on haettu OECD:n asiantuntijoiden johdolla ratkaisuehdotuksia Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamaan toimintaympäristön muutokseen Suomen itäisissä maakunnissa ja pyritty vaikuttamaan EU:n tulevan alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden rahoitukseen. Hanke on rahoitettu Euroopan komission tarjoamasta teknisen tuen välineestä (TSI, Technical Support Instrument).

”Komission tarjoama TSI-hanke on tärkeä osa kokonaisuutta, jossa työstämme uusia avauksia Suomen itäisen raja-alueen kasvun ja elinvoiman vahvistamiseksi. TSI-raportti tukee myös EU:n tulevan alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden valmistelua, jossa Suomi on korostanut EU:n ulkoraja-alueiden merkitystä ja niiden tulevaisuuden toimintaedellytyksiä”, sanoi elinkeinoministeri Sakari Puisto raportin julkistamisseminaarissa.

Raportin tiekartta kytkeytyy tiiviisti hallituksen käynnistämiin pohjoisen ja itäisen Suomen ohjelmiin. Ohjelmissa edistetään alueiden mahdollisuuksien täysimääräistä hyödyntämistä taloudellisen kasvun, alueellisen elinvoiman, investointien vauhdittamisen, osaamisen kehittämisen ja työvoiman saatavuuden näkökulmista.

Raportin lähtökohtana on, että Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan taloudelliset ja geopoliittiset seuraukset ovat johtaneet rajat ylittävän kaupan ja matkailun romahtamiseen erityisesti itäisissä rajamaakunnissa. Tämä kehitys yhdistettynä demografisiin paineisiin muuttaa alueen taloutta ja turvallisuusympäristöä.

Keskeisiä suosituksia Suomen itäisten raja-alueiden kilpailukyvyn ja resilienssin vahvistamiseksi ovat TSI-raportissa

turvallisuus- ja palautumistoimien integroiminen aluekehitykseen,

kohdennettu rahoitus ja joustavammat EU-tukimekanismit,

monipuolistuminen puhtaaseen energiaan, kyberturvallisuuteen, biotalouteen, puolustukseen ja kestävään matkailuun,

investointi kaksikäyttötuotteisiin, energiaan ja digitaaliseen infrastruktuuriin,

osaamispolitiikan vahvistaminen alakohtaiseen kysyntään vastaamiseksi ja

yhteinen koordinointielin alueellisten toimien yhdenmukaistamiseksi ja kansallisen ja EU-tason vaikuttamisen vahvistamiseksi.

Haasteista huolimatta itäisen ja pohjoisen Suomen alueilla on merkittävää potentiaalia esimerkiksi teknologiassa, matkailussa, vihreässä siirtymässä ja turvallisuusmurroksen kautta muun muassa kaksikäyttötuotteissa, arvioidaan raportissa.

Suomen hakemus hankkeen rahoitukseen laadittiin tiiviissä yhteistyössä kahdeksan maakunnan (Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Etelä-Karjala ja Kymenlaakso) kanssa.

