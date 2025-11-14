Työmarkkinoilla on nähtävissä käänne parempaan vuoden 2025 lopussa. Työllisyyden kasvun ennustetaan kiihtyvän vuonna 2027, jolloin myös työttömyys kääntyy selkeään laskuun.

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi uusimman lyhyen aikavälin työmarkkinaennusteensa 14.11.2025. Ennuste ulottuu vuoden 2027 loppuun asti.

Työllisyyden arvioidaan kääntyvän kasvuun tämän vuoden loppuun mennessä. Ennusteen mukaan 15–64-vuotiaiden työllisyysaste olisi vuonna 2025 keskimäärin 71,4 prosenttia. Työllisyysasteen ennustetaan kasvavan ensi vuonna 71,7 prosenttiin, ja kasvun ennustetaan kiihtyvän 72,3 prosenttiin vuonna 2027.

Ennusteen mukaan työttömyysaste olisi tänä vuonna keskimäärin 9,5 prosenttia ja ensi vuonna 9,3 prosenttia. Työttömyysaste laskisi 8,8 prosenttiin vuonna 2027. Työttömyyden kääntymistä laskuun viivästyttää ennen kaikkea työvoiman kasvu.

Työvoimaa kasvattavat erityisesti maahanmuutto ja ikääntyvien työssäkäynnin lisääntyminen. Maahanmuuton ennustetaan kuitenkin vähenevän edellisvuosiin verrattuna. Sen sijaan Suomessa jo olevan väestön työvoimaosuus on pysynyt korkeana, ja sen ennustetaan kasvavan koko ennustejakson ajan. Työvoimaosuudella tarkoitetaan työllisten ja työttömien osuutta työikäisestä väestöstä.

Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu taittuu vuoden 2027 aikana

Työttömien työnhakijoiden määrä työvoimapalveluissa kääntyy ennusteen mukaan laskuun ensi vuonna. Tilastoissa käänne näkyy viiveellä, koska arviolta 16 000 toimeentulotukea nykyisin saavaa siirtyy työttömiksi työnhakijoiksi ensi vuoden aikana sosiaaliturvamuutoksista johtuen. Ennusteen mukaan työttömiä työnhakijoita olisi keskimäärin tänä vuonna 321 000, ensi vuonna 328 000 ja 322 000 vuonna 2027.

Monilla alueilla työttömyys on jo kääntynyt laskuun. Erityisen myönteistä kehityksen ennustetaan olevan Pohjois-Suomessa. Sen sijaan Uudellamaalla työttömien työnhakijoiden määrän ennustetaan jatkavan kasvuaan kaikkein kauimmin, vuoteen 2027 saakka.

Pitkäaikaistyöttömyys kasvaa edelleen tänä ja ensi vuonna. Sen ennustetaan kääntyvän laskuun vuoden 2027 loppua kohden. Ennusteen mukaan pitkäaikaistyöttömiä olisi keskimäärin tänä vuonna 125 000, ensi vuonna 140 000 ja 142 000 vuonna 2027. Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu johtuu osittain siitä, että entistä harvempi työtön työnhakija on kirjattu työllisyyttä edistäviin palveluihin.

Kasvu lähtee teollisuudesta

Työllisyyden käänne kasvuun alkaa viennin ja investointien vetämänä teollisuudesta.

Myös logistiikassa työllisyys on jo kasvussa. Asiantuntijapalveluissa työllisyyskasvu jatkuu lukuun ottamatta arkkitehtejä ja insinöörejä, joiden työllistyminen odottaa rakennusalan kasvun vahvistumista vuonna 2027.

Työllisyyskasvun toinen kivijalka ovat kulttuurin ja vapaa-ajan palvelut, joissa työllisyys on kasvanut vahvasti. Kasvun ennustetaan jatkuvan koko ennustekauden.

Julkisen talouden vaikeudet hidastavat työllisyyden palautumista julkisrahoitteisissa palveluissa.

Keskeisimmät ennustetulokset:

Vuosi 2025* 2026* 2027* Työllisyysaste 20–64 v. 76,1 % 76,5 % 77,2 % Työllisyysaste 15–64 v. 71,4 % 71,7 % 72,3 % Työlliset 15–74 v. 2 589 000 2 608 000 2 637 000 Työttömyysaste 9,5 % 9,3 % 8,8 % Työvoimaosuus 68,7 % 68,9 % 69,2 % Työttömät työnhakijat 321 000 328 000 322 000 Pitkäaikaistyöttömät 125 000 140 000 142 000 Nettomaahanmuutto +28 000 +22 000 +22 000

*ennuste

Mikä on työmarkkinaennuste?

Työ- ja elinkeinoministeriö laatii lyhyen aikavälin työmarkkinaennusteen kahdesti vuodessa. Ennuste perustuu tilastolliseen aikasarja-analyysiin. Siinä hyödynnetään Tilastokeskuksen työvoimatutkimusta, työnvälitystilastoa, kansantalouden tilinpidon tilastoja, väestötilastoja ja -ennustetta, Maahanmuuttoviraston tilastoja sekä valtionvarainministeriön talousennustetta.

Ennusteeseen luovat epävarmuutta viimeaikaiset lainsäädännölliset ja hallinnolliset muutokset, jotka vaikuttavat työttömyystilastojen tulkintaan. Muutoksia on tehty sosiaaliturvaan, työttömyysetuuksiin sekä työvoimapalvelujen järjestämisessä ja niihin liittyvissä tietojärjestelmissä.

Lisätiedot:

erityisasiantuntija Liisa Larja, TEM, p. 050 400 7352 (työvoiman kysyntä, työllisyys ja toimialat)

erityisasiantuntija Erno Mähönen TEM, p. 029 504 7262 (työttömyys ja työvoiman tarjonta)