Valtioneuvosto hyväksyi 18.12.2025 työ- ja elinkeinoministeriön johdolla valmistellun pitkän aikavälin ilmastosuunnitelman. Siinä kartoitetaan kasvihuonekaasupäästöihin ja nielujen aikaansaamiin poistumiin vaikuttavien mahdollisten yhteiskunnan kehityksen ja teknologioiden kehityskulkujen vaikutusta tulevan ilmasto- ja energiapolitiikan valmistelun ja valintojen taustaksi.

Eduskunnalle selontekona lähetetyssä suunnitelmassa esitetään ilmastolain vaatimusten mukaisesti taakanjako-, päästökauppa- ja maankäyttösektorin yhteenlaskettujen kasvihuonekaasujen päästöjen ja poistumien kehitystä koskevat skenaariot, jotka kattavat seuraavat 30 vuotta.

Suunnitelmassa esitetään kasvihuonekaasujen vähennystavoitteeseen sekä nielujen aikaansaamien poistumien kasvamistavoitteeseen perustuvat keskeiset toimialakohtaiset etenemisvaihtoehdot..

Suunnitelman perustana on VTT:n vetämän KEITO-hankkeen mallinnukset ja analyysit. Hanke esittelee neljän erilaista pitkän aikavälin ääriskenaariota kokonaispäästöjen ja maankäyttösektorin päästöjen ja poistumien kehityksestä vuoteen 2055 saakka. Skenaarioita verrataan ilmastolain kasvihuonekaasujen kokonaispäästöjen vähennystavoitteisiin sekä vuoden 2035 hiilineutraaliustavoitteeseen. Tulokset eivät ole ennusteita, vaan vaihtoehtoisia mahdollisia tulevaisuuskuvia. Todennäköinen tuleva kehitys on näiden skenaarioiden välissä.

Skenaariot osoittavat, että Suomi voi saavuttaa hiilineutraalisuuden vuoden 2040 jälkeen ja hiilinegatiivisuuden vuosisadan puoliväliin mennessä, mutta vain, jos kaikki sektorit – teollisuus, maatalous, energia, liikenne ja maankäyttö – panostavat tavoitteiden saavuttamiseen. Maankäyttösektorilla on merkittäviä haasteita: metsien käyttöä ja nielujen kehitystä ohjaavien tekijöiden ennustaminen on hankalaa ja sektorin päästö- ja nieluarvioihin liittyy epävarmuuksia.

Suunnitelma tehtiin nyt ensimäistä kertaa, ja ilmastolain mukaan se täytyy tehdä vähintään kerran kymmenessä vuodessa. Suunnitelma ei sisällä politiikkatoimia tai tee valintoja suunnitelman taustaksi laadittujen ääriskenaarioiden välillä. Lähitulevaisuudessa vaikuttavia politiikkalinjauksia esitetään Energia- ja ilmastostrategiassa, Keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmassa ja Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmassa.

Pitkän aikavälin ilmastosuunnitelmaa koskeva valtioneuvoston päätös annetaan tiedoksi hallintolain mukaisella julkisella kuulutuksella. Kuulutus ja päätösaineisto on nähtävillä työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelussa tämän tiedotteen lopussa olevan linkin kautta. Muutoksenhaussa hallintotuomioistuimeen noudatetaan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettua lakia (808/2019), jollei ilmastolaissa toisin säädetä.

Lisätiedot:

teollisuusneuvos Petteri Kuuva, TEM, p, 0295 064 819