Valtioneuvosto on 18.12.2025 pidetyssä yleisistunnossa hyväksynyt ja antanut eduskunnalle ilmastolain (423/2022) mukaisen selonteon pitkän aikavälin ilmastosuunnitelmasta, jossa on kartoitettu kasvihuonekaasupäästöihin ja nielujen aikaansaamiin poistumiin vaikuttavien mahdollisten yhteiskunnan kehityksen ja teknologioiden kehityskulkujen vaikutusta tulevan ilmasto- ja energiapolitiikan valmistelun ja valintojen taustaksi.

Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla valmisteltu pitkän aikavälin ilmastosuunnitelma sisältää taakanjako-, päästökauppa- ja maankäyttösektorin yhteenlaskettujen kasvihuonekaasujen päästöjen ja poistumien kehitystä koskevat skenaariot, jotka kattavat seuraavat 30 vuotta. Tämän lisäksi suunnitelmassa esitetään ilmastolain kasvihuonekaasujen vähentämistavoitteeseen ja nielujen aikaansaamien poistumien kasvamista koskevaan tavoitteeseen perustuvat keskeiset toimialakohtaiset etenemisvaihtoehdot sekä arvio kasvihuonekaasujen päästöjen vähennysmenetelmien ja nielujen

vahvistamismenetelmien pitkän aikavälin kehitysnäkymistä.

Valtioneuvoston päätös pitkän aikavälin ilmastosuunnitelmasta on nähtävillä 18.12.2025-24.1.2026

Pitkän aikavälin ilmastosuunnitelma (suunnitelma valtioneuvoston päätökset sivustolla)

Hallintolain (434/2003) 62 a §:n mukaan tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta viranomaisen verkkosivuilla. Ilmoitus on julkaistu 18.12.2025.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen liitteenä olevan valitusosoituksen mukaisesti. Ilmastolain mukaan valitusoikeus ilmastopolitiikan suunnitelmaa koskevasta valtioneuvoston päätöksestä on:

Sillä, jonka oikeutta, velvollisuutta tai etua ilmastonmuutoksen tai sen hillitsemisen vaikutukset tai siihen sopeutuminen voivat erityisellä tavalla koskea; 1 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden etuja sääntöjensä mukaan edustavalla valtakunnallisella rekisteröidyllä yhdistyksellä tai, jos ilmastonmuutoksen tai sen hillitsemisen vaikutukset tai siihen sopeutuminen voivat erityisellä tavalla koskea maan tiettyä aluetta tai sen osaa, vastaavanlaisella paikallisella tai alueellisella yhdistyksellä; sellaisella valtakunnallisella rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on luonnon-, terveyden- tai ympäristönsuojelun edistäminen; maakunnan liitolla, jos ilmastonmuutoksen tai sen hillitsemisen vaikutukset tai siihen sopeutuminen voivat erityisellä tavalla koskea maakunnan aluetta; valtakunnallisella valtion viranomaisella, jonka toimialaan liittyviä yleisiä etuja ilmastonmuutoksen tai sen hillitsemisen vaikutukset tai siihen sopeutuminen erityisellä tavalla koskevat, sekä muulla valtion viranomaisella, jonka toimialaan ja toimialueeseen liittyviä yleisiä etuja ilmastonmuutoksen tai sen hillitsemisen vaikutukset tai siihen sopeutuminen erityisellä tavalla koskevat; saamelaiskäräjillä; kolttien kyläkokouksella.

Edellä 1–2 ja 4–5 kohdassa tarkoitetun valittajan on valituksessaan esitettävä selvitys siitä, mihin erityiseen tapaan valitusoikeus perustuu. Jos valituksen yhteydessä ei ole esitetty valitusoikeuden perusteena olevaa erityistä tapaa, hallintotuomioistuin voi jättää valituksen tutkimatta varaamatta valittajalle tilaisuutta täydentää valitustaan.

Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy 24.1.2026.

Asian tausta

Ilmastolain 7 §:n mukaan pitkän aikavälin ilmastosuunnitelma on osa lain määrittämää ilmastopolitiikan suunnittelujärjestelmää ja 9 §:n mukaan valtioneuvosto hyväksyy vähintään kerran kymmenessä vuodessa pitkän aikavälin ilmastosuunnitelman. Lain 23 §:n siirtymäsäännöksen mukaan ensimmäinen pitkän aikavälin ilmastosuunnitelma on hyväksyttävä viimeistään vuonna 2025.

Eduskunta ottaa kantaa pitkän aikavälin ilmastosuunnitelmaan.

Lisätietoja:

Petteri Kuuva

teollisuusneuvos

[email protected]

p. 0295 064 819

Liite 1: Valtioneuvoston päätös ja pitkän aikavälin ilmastosuunnitelma

Liite 2: Valitusosoitus