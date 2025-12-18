Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala ja Viron energia- ja ympäristöministeri Anders Sutt keskustelivat 18.12.2025 Helsingissä energiayhteistyön tulevista mahdollisuuksista. Maat ovat tehneet hyvää yhteistyötä kehitettäessä sähkön ja kaasun siirtoverkkoja, kriittisen infrastruktuurin suojaamista ja yhteistä sähkömarkkinaa.

Suomi korosti EU:n energiaministerien kokouksessa, että PCI-hankkeet on priorisoitava samalla tavalla, kuin Energy Highways Initiative -hankkeet, jotka nostettiin esille komission eurooppalaisten sähköverkkojen kehittämistä koskevassa aloitteessa (Grid Package).

Ministerit keskustelivat myös vaikuttamisesta EU:n valmistelussa olevan Verkkojen Eurooppa -ohjelman (CEF) sisältöihin. Suomi on korostanut CEF-neuvotteluissa, että yhteistä EU-rahoitusta ei tulisi käyttää jäsenvaltioiden sisäiseen energiainfrastruktuuriin, vaan se olisi kohdennettava rajat ylittäviin hankkeisiin.

Energiaministerit pääsivät osittaiseen yleisnäkemykseen CEF-asetuksesta maanantain kokouksessaan. Suomen ja Viron kannalta on tärkeää ja ajankohtaista, että kriittisen infrastruktuurin suojaaminen on nyt mukana asetuksessa. Tavoitteena on saada kriittisen merenalaisen infrastruktuurin turvallisuuden parantaminen ja korjaaminen osaksi EU-rahoitusta.

”On kestämätöntä, ettei tällä hetkellä ole olemassa EU:n rahoitusinstrumentteja näihin tarkoituksiin vaan merenalaisen infran korjauskustannukset jäävät yksin jäsenvaltioille. Vuosien 2023 ja 2024 kaapeli- ja putkivaurioissa käytännössä pääosin Suomelle ja Virolle” ministeri Multala linjaa.

Maat jatkavat sähkön siirtoverkon kehittämistä. Kahden Estlink-siirtoyhteyden rinnalle Suomen ja Viron kantaverkkoyhtiöt valmistelevat yhdessä Estlink3-hanketta. joka on saamassa EU:n PCI-statuksen (Projects of Common Interest), mikä tekee siitä kelpoisen saamaan EU-rahoitusta.

Ministerit keskustelivat myös ydinvoiman tulevaisuudesta. Viron suunnitelmat rakentaa tulevaisuudessa ydinenergian tuotantoa ja erityisesti pienydinreaktoreita (SMR) ovat Suomen näkökulmasta erittäin kiinnostavia.

Ydinvoima on jo 1970-luvulta lähtien ollut merkittävä, luotettava ja turvallinen energiamuoto Suomessa. Pääministeri Orpon hallitus toteaa ohjelmassaan, että Suomeen tarvitaan lisää ydinvoimaa. Hallitus edistää tätä tavoitetta mm. ydinenergialain uudistuksella, joka helpottaa pienydinreaktoreiden rakentamista.

”Olemme varmoja, että Viro pystyisi seuraamaan samaa polkua, kunhan poliittinen sitoutuminen on pitkäjänteistä ja käytännön tason toimeenpano määrätietoista. Suomalaisilla yrityksillä on osaamista, jota voitaisiin hyödyntää Viron rakentaessa SMR-reaktoreita, olipa kyse sitten sähkön- tai lämmöntuotannosta”, arvioi ministeri Multala.

Ministerit keskustelivat tapaamisen yhteydessä myös energiaturvallisuudesta.

