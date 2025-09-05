Team Finland -verkoston uudistettu strategia luo vahvan perustan suomalaisten yritysten viennille ja kansainväliselle kasvulle. Strategia ohjaa koko verkoston toimintaa entistä vaikuttavampaan ja asiakaslähtöisempään suuntaan muuttuvassa geotalouden toimintaympäristössä.

Uuden Team Finland -strategian hyväksyivät ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio sekä elinkeinoministeri Sakari Puisto. Suomalaisten yritysten vienti ja kansainvälinen kasvu säilyy verkoston ydintehtävänä strategiakausien yli.

Työssä painotetaan strategisia valintoja, oikea-aikaisia ja tarpeisiin vastaavia palveluja, tuloksellista yhteistyötä ja selkeää työnjakoa sekä tiedolla johtamista ja aktiivista viestintää.

Team Finland -verkosto kehittää jatkuvasti toimintaansa ja palveluitaan. Verkoston kehittämisessä huomioidaan asiakastarpeet, kansainvälisen toimintaympäristön ja talouden murros sekä julkisen sektorin toiminnan tehokkuus ja vaikuttavuus.

”Team Finland -työn tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden kasvattaminen edellyttää työn kohdentamista suomalaisyritysten kannalta potentiaalisimmille markkinoille. Siksi strategiaan on määritelty prioriteettimaat. Vienninedistämistyö jatkuu kuitenkin koko edustustoverkossa”, toteaa ministeri Ville Tavio.

”Team Finland -verkoston merkittävistä hallintomuutoksista huolimatta luotan siihen, että kansainvälistyvät yritykset saavat saumatonta ja sujuvaa asiakaspalvelua maakunnista maailmalle myös tulevaisuudessa”, toteaa elinkeinoministeri Sakari Puisto.

Team Finland -toiminnan kehittäminen on osa pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman kasvun kaavaa.

