Team Finland -verkoston uusi strategia vahvistaa yritysten kansainvälistymistä
Team Finland -verkoston uudistettu strategia luo vahvan perustan suomalaisten yritysten viennille ja kansainväliselle kasvulle. Strategia ohjaa koko verkoston toimintaa entistä vaikuttavampaan ja asiakaslähtöisempään suuntaan muuttuvassa geotalouden toimintaympäristössä.
Uuden Team Finland -strategian hyväksyivät ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio sekä elinkeinoministeri Sakari Puisto. Suomalaisten yritysten vienti ja kansainvälinen kasvu säilyy verkoston ydintehtävänä strategiakausien yli.
Työssä painotetaan strategisia valintoja, oikea-aikaisia ja tarpeisiin vastaavia palveluja, tuloksellista yhteistyötä ja selkeää työnjakoa sekä tiedolla johtamista ja aktiivista viestintää.
Team Finland -verkosto kehittää jatkuvasti toimintaansa ja palveluitaan. Verkoston kehittämisessä huomioidaan asiakastarpeet, kansainvälisen toimintaympäristön ja talouden murros sekä julkisen sektorin toiminnan tehokkuus ja vaikuttavuus.
”Team Finland -työn tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden kasvattaminen edellyttää työn kohdentamista suomalaisyritysten kannalta potentiaalisimmille markkinoille. Siksi strategiaan on määritelty prioriteettimaat. Vienninedistämistyö jatkuu kuitenkin koko edustustoverkossa”, toteaa ministeri Ville Tavio.
”Team Finland -verkoston merkittävistä hallintomuutoksista huolimatta luotan siihen, että kansainvälistyvät yritykset saavat saumatonta ja sujuvaa asiakaspalvelua maakunnista maailmalle myös tulevaisuudessa”, toteaa elinkeinoministeri Sakari Puisto.
Team Finland -toiminnan kehittäminen on osa pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman kasvun kaavaa.
Lisätietoja:
Miia Rantanen, yksikönpäällikkö, vienninedistämisyksikkö, ulkoministeriö, puh. +358 295 350 056
Maija Lönnqvist, teollisuusneuvos, työ- ja elinkeinoministeriö, puh. +358 295 047 105
Ministeriöiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected].