”Kymmenen elinvoimakeskusta aloittaa toimintansa 1.1.2026. Valtion aluehallintouudistuksella luodaan kattavat ja kustannustehokkaat aluehallinnon palvelut alueiden kestävän kasvun, kilpailukyvyn ja vetovoimaisuuden edistämiseksi”, sanoi elinkeinoministeri Sakari Puisto elinvoimakeskusten käynnistämisestä kertovassa valtakunnallisessa tiedotustilaisuudessa.

Elinvoimakeskusten perustaminen on osa Petteri Orpon hallitusohjelmaan kuuluvaa valtion aluehallinnon uudistusta. Samalla 15 ELY-keskuksen toiminta päättyy.

Elinvoimakeskukset jatkavat edeltäjänsä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskus) työtä saumattomasti mutta aiempaa vahvemmilla hartioilla ja tiiviimmällä yhteistyöllä.

”Elinvoimakeskuksilta odotetaan nyt erityisen paljon. Tavoitteena on, että elinvoimakeskukset pystyvät aiempaa vahvemmin tukemaan alueiden elinvoimaisuutta. Yhteistyö alueen muiden toimijoiden kanssa on keskeistä tavoitteen saavuttamisessa”, totesi elinkeinoministeri Sakari Puisto.

”Elinvoimaisuutta saadaan aikaan muun muassa uusilla investoinneilla. Investoinnit luovat työpaikkoja. Lupaprosessien tehostaminen helpottaa investointien tekemistä. Hallitus pyrkii mahdollistamaan elinvoimakeskuksille uusia työvälineitä ja rahoitusta kasvun ja investointien vauhdittamiseksi kustannustehokkaalla tavalla”, kertoi elinkeinoministeri Puisto.

Elinvoimakeskuksien toiminnan käynnistymisen valmistelu jatkuu 1.12.2025 tehtävissään aloittaneiden ylijohtajien johdolla. Elinvoimakeskusten muutamista uusista työvälineistä on kerrottu jo aiemmin kuluvan vuoden aikana. Uutena rahoitusinstrumenttina elinvoimakeskukset kohdentavat vuodesta 2026 alkaen T&K-rahoituslain mukaista rahoitusta pk-yritysten T&K-toimiin niiden vivuttamiseksi kasvupolulle.

Hallituksen kasvu- ja työllisyyspaketissa elinvoimakeskuksien käyttöön on suunniteltu muun muassa pk-yrityksille tarkoitettua puhtaan siirtymän investointeihin liittyvää tukea erityisesti energia- ja materiaalitehokkuutta parantaviin, uuden teknologian käyttöönottoon liittyviin hankkeisiin. Uudistuva ja osaava Suomi-ohjelman rahoituksen uudelleenkohdentamisella elinvoimakeskukset ovat saamassa määrärahaa puolustusteollisuutta ja sotilaallista liikkuvuutta tukeviin investointeihin.

Lisäksi panostetaan investointien edistämiseen liittyvään yhteistyöhön eri alueilla sekä investointihankkeiden tilannekuvan parantamiseen.

Elinvoimakeskukset edistävät alueiden elinvoimaisuutta monialaisesti ja yhteistyössä

Alueiden elinvoimaisuus vahvistuu elinvoimakeskusten tehtävien kautta muun muassa edistämällä elinkeinotoiminnan uudistumista ja kilpailukykyä, yrittäjyyden toimintaedellytyksiä, ruoantuotannon ja muun elinkeinotoiminnan kannattavuutta ja kestävää kasvua, turvallisuutta, huoltovarmuutta ja työllisyyttä sekä samalla asukkaiden hyvinvointia ja ympäristön hyvää tilaa.

Elinvoimakeskusten tuloksellisen toiminnan avaimia ovat alueiden vahvuuksien tuntemus ja aito yhteistyö alueiden toimijoiden ja muiden alueiden kanssa. Elinvoimakeskusten asiantunteva ja tehtäviinsä sitoutunut henkilöstö on elinvoimakeskusten tärkein voimavara.

Elinvoimakeskukset ovat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluvia valtion aluehallinnon viranomaisia. Elinvoimakeskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö sekä Ruokavirasto ja Väylävirasto.

Henkilöstösiirrot uudistuksen yhteydessä ja elinvoimakeskuksiin siirtyvä henkilöstö

Aluehallintouudistuksen myötä suurin osa ELY-keskusten henkilöstöstä siirtyy elinvoimakeskuksiin. Valtaosa ELY-keskusten ympäristötehtäviä hoitavista henkilöistä siirtyy samassa yhteydessä käynnistyvään Lupa- ja valvontavirastoon ja lisäksi ELY-keskusten joukkoliikennetehtäviä hoitavat henkilöt siirtyvät Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin. Elinvoimakeskuksiin siirtyy kaikkiaan lähes 2 000 asiantuntijaa.

Lisätiedot:

elinkeinoministeri Puiston erityisavustaja Lars Aikala, p. 050 401 6410

elinvoimakeskusten toimeenpanohanke, hankejohtaja Päivi Blinnikka, TEM, p. 0295 047 311

ylijohtaja Ari Niiranen, Itä-Suomen elinvoimakeskus, p. 050 305 4998