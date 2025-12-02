Luovan talouden neuvottelukunta kokoontui 1.12.2024. Kokouksen keskiössä olivat luovien alojen rooli maakuvatyössä sekä kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen vienninedistämisen keinoin.

Ulkoministeriön (UM) kulttuurin ja luovien alojen suurlähettiläs Paula Parviainen kertoi vienninedistämisen ja viestinnän rakenteissa tapahtuneista muutoksista sekä kulttuuridiplomatian toimintamallin valmistelun käynnistämisestä.

UM:n maakuvayksikön vetäjä Mika Kukkonen korosti, että maakuva rakentuu mielikuvista ja vaikuttaa merkittävästi muun muassa investointien, osaajien ja matkailijoiden houkutteluun Suomeen. Hän painotti, että kulttuurilla ja luovilla aloilla on maakuvatyössä keskeinen rooli. Vahva ja johdonmukainen maakuva tukee Suomen kriisinkestävyyttä. Maakuvatyötä koordinoi Finland Promotion Board, joka kokoaa yhteen julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat.

Lähetystöneuvos Ilkka Nordberg esitteli Team Finland -toiminnan uudistusta, mukaan lukien Team Finland -verkoston strategiaa. Luovat alat on tunnistettu yhdeksi Team Finland -strategian painopistealueeksi. Team Finland -johtoryhmä linjaa lähiaikoina, perustetaanko strategiassa mainittu toimialaryhmä myös luoville aloille. Vienninedistämismatkoista on tarkoitus tehdä entistä strategisempia ja paremmin valmisteltuja, mikä mahdollistaa myös luovien alojen systemaattisemman huomioinnin valmistelussa. Keskustelussa todettiin, että luovien alojen osallistumisen toivotaan vahvistuvan esimerkiksi kulttuurivientiin keskittyvien vienninedistämismatkojen avulla.

Alustusten jälkeen käydyssä keskustelussa todettiin, että luovien alojen saaminen maakuvatyön ja vienninedistämisen painopisteeksi vaatii selkeää rakennetta ja toimintamallia sekä tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kesken niin viennin kuin Suomeen suuntautuvan yritysten houkuttelemisenkin suhteen.

Kokouksessa tuotiin esiin myös, että aiemmin käytössä olleita kaupallisia lisäpalveluja olisi tarpeen palauttaa, sillä Team Finland -vierailut muodostavat vain yhden osan yritysten vienninedistämisen kokonaisuudesta. Luovien alojen viennin edistämisessä keskeisiä toimijoita ovat ulkoministeriön lisäksi esimerkiksi alan tiedotuskeskukset, kulttuuri-instituutit ja Business Finland. Yhteistyötä luovien alojen vienninedistämisen käytäntöjen vahvistamisessa tullaan jatkamaan kokouskeskustelun pohjalta virkamiestyönä ministeriöiden (OKM, TEM, UM) sekä virastojen (muun muassa Business Finland ja Taike) kesken.

Business Finlandin Merja Salonen esitteli luovien alojen T&K-haun tuloksia vuodelta 2025. Haussa hyväksyttiin 31 hakemusta, ja myönnetty rahoitus tulee olemaan yhteensä 12,5 miljoonaa euroa. Co-Innovation-hakemusten käsittely on yhä kesken. Vuoden 2026 haku käynnistyy 7.1.2026, ja tavoitteena on tehdä rahoituspäätökset lokakuun 2026 loppuun mennessä.

Neuvottelukunta kokoontui Elinkeinoelämän keskusliitto EK:ssa. Kokouksen aluksi EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies esitteli järjestön tavoitteita. Hän nosti yritysten keskeisimmäksi ongelmaksi sääntelyn ja siitä aiheutuvan raportointitaakan. Lisäksi hän korosti lisätoimien tarvetta vienninedistämisessä ja TKI-panostuksissa.

Luovan talouden neuvottelukunta toimii luovan talouden liiketoiminnan kehittämisen neuvoa-antavana asiantuntijaryhmänä. Neuvottelukunnan toimikausi jatkuu vuoteen 2030 asti.

Lisätiedot:

johtava asiantuntija, Sanna Kyyrä, TEM, p. 029 504 7012

kulttuuriasiainneuvos Laura Mäkelä, OKM, p. 029 533 0224

