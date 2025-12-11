Valtioneuvosto toimitti 11.12.2025 eduskunnalle U-kirjelmän, joka koski komission antamia asetusehdotuksia Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). Asetusehdotukset ovat osa komission ehdotusta uudeksi monivuotiseksi rahoituskehykseksi vuosille 2028–2034.

Valtioneuvosto on jo 20.11.2025 linjannut kumppanuusrahastosta (NRPP-asetus) ja tuloksellisuudesta (U53/2025 vp). EAKR:ää ja ESR:ää koskevat ehdotukset täydentävät osaltaan kumppanuusrahaston sisältöä ja täsmentävät erityisedellytyksiä.

Alueiden kehittämisen toimet jatkuisivat turvaten sekä maaseudun että kaupunkien kehittämisen

Valtioneuvosto pitää kumppanuusrahastoa koskevan asetusehdotuksen tarjoamia vaihtoehtoja alueiden kehittämiseksi perusteltuina ja korostaa erityisesti kilpailukyvyn, työllisyyden, osaamisen ja elinvoiman edistämistä koheesiopolitiikassa.

Valtioneuvosto painottaa kaupunkien merkittävää roolia kilpailukyvyn ja alueellisen elinvoiman vahvistamisessa. Tavoitteena on turvata sekä kestävä kaupunkikehittäminen että maaseudun ja alueiden kehittämistoimet hyödyntäen synergiaetuja.

Valtioneuvosto tukee pääosin komission ehdotuksia EAKR-, koheesiorahasto- ja ESR-asetusten täydentäväksi sääntelyksi. Varojen kohdentamisessa tulee noudattaa rahastojen perussopimusten mukaista tarkoitusta komission ehdottamalla tavalla.

Kestävän kaupunkikehittämisen tulee jatkossakin perustua integroituihin strategioihin, joiden päätavoitteina ovat kilpailukyvyn ja elinvoiman vahvistaminen esimerkiksi kaupunkien välisen yhteistyön avulla.

Euroopan sosiaalirahaston osalta valtioneuvosto katsoo, ettei ole tarkoituksenmukaista tukea kaikkia komission ehdottamia erityistavoitteita. Jäsenvaltioiden tulee voida laatia kumppanuussuunnitelma omien keskeisten tarpeiden ja resurssien pohjalta.

Valtioneuvosto tukee komission ehdotusta jatkaa nykyisen kaltaista Euroopan alueellista yhteistyötä (Interreg). Komission suunnitelma kattaisi rajat ylittävän, valtioiden välisen, alueiden välisen sekä syrjäisempien alueiden yhteistyön. Valtioneuvosto korostaa Interregin merkitystä erityisesti arktisella ja Itämeren alueella niiden kasvaneen strategisen merkityksen ja kokonaisturvallisuuden vuoksi.

Asetusehdotusten käsittely käynnissä EU:ssa ja kansallinen valmistelu käynnistyy Suomessa keväällä 2026

Ehdotusten käsittely on käynnistynyt EU:n neuvostossa ja asetusten lopullinen sisältö muotoutuu komission, EU:n neuvoston ja Euroopan parlamentin välisissä neuvotteluissa. Uuden rahoituskauden on komission ehdotuksen mukaan tarkoitus alkaa vuonna 2028. Kansallisen ja alueellisen kumppanuussuunnitelman valmistelu käynnistyy keväällä 2026 valtioneuvoston ja alueiden yhteistyössä.

