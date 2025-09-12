Finnfoam Oy, Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy, Rakennusteollisuus RT ja Vantaan kaupunki ovat liittyneet Kiertotalouden green dealiin. Sitoutumalla vähentämään luonnonvarojen käyttöä ja edistämään resurssitehokkuutta ne kehittävät toiminnastaan kannattavampaa. Samalla sitoumuksilla vahvistetaan Suomen kiertotalouteen perustuvaa kilpailukykyä ja lisätään huoltovarmuutta sekä hillitään ilmastonmuutosta, saastumista ja luontokatoa. Luonnonvarojen ylikulutus on ilmastonmuutoksen ja luontokadon merkittävä ajuri.

Kiertotalouden green deal on yritysten, kuntien, maakuntien, järjestöjen ja valtion yhteinen vapaaehtoisuuteen perustuva strateginen sitoumus. Sitoutujat asettavat tavoitteita ja toimia, joilla ne vauhdittavat luonnonvarojen käytön vähentämistä ja kiertotalouden ratkaisujen leviämistä. Mukana on nyt 27 toimijaa.

”Kiertotalouden green deal on ensimmäisen vuoden aikana saanut monia keskeisiä toimijoita edistämään luonnonvarojen kestävää käyttöä. Se on tärkeää, sillä olemme selvästi jäljessä tavoitteistamme. Kierrätysasteen nostaminen on tärkeää luonto- ja ilmastotavoitteidemme kannalta, mutta kiertotalous avaa myös taloudellisia mahdollisuuksia, kun rahan arvoiset materiaalit löytävät uusiokäyttöä”, ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala sanoo.

Kiertotalouden strategisessa ohjelmassa (2021) on asetettu luonnonvarojen käyttöä koskevat tavoitteet. Niiden mukaan uusiutumattomien luonnonvarojen kulutusta tulee vähentää sekä resurssien ja materiaalien kiertotalousaste kaksinkertaistaa vuoteen 2035 mennessä.

Mukaan kaksi yritystä, kaupunki sekä rakennusteollisuus ensimmäisenä toimialana

Finnfoam Oy valmistaa rakennusten lämmöneristeitä ja on ensimmäinen rakennusmateriaalien valmistaja, joka liittyy kiertotalouden green dealiin. Yrityksen tavoitteena on vuoteen 2035 mennessä lisätä uusiomateriaalien osuus tuotannossa 30 prosenttiin ja nostaa kerätyn kierrätysmateriaalin (eristelevyt ja pakkausstyroksi) hyödyntämisaste lähes 100 prosenttiin. Pyrkimyksenä on myös korvata fossiilisia raaka-aineita biopohjaisilla sekä vakiinnuttaa aurinkopaneelien energiatehokkuutta parantava lisälämmöneristysjärjestelmä osana tarjoamaa.

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy on Helsingin ja Vantaan kaupunkien yhteisyritys, joka liikennöi raitiovaunuja ja metroliikennettä sekä ylläpitää joukkoliikenneinfraa. Yritys sitoutuu hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä. Vuoteen 2035 mennessä tavoitteena on kierrättää 80 prosenttia ylijäämämaa- ja kiviaineksista rakennuskohteelta toiselle, sekä saavuttaa 80 prosentissa purkuprojekteista kunnianhimoiset kiertotaloustavoitteet rakenteiden säilyttämiselle ja materiaalien uudelleenkäytölle.

Rakennusteollisuus RT edistää kiertotalouden green dealin tavoitteita ja kannustaa erityisesti pk-yrityksiä vähentämään luonnonvarojen käyttöä sekä asettamaan kunnianhimoisia kiertotaloustavoitteita. Vuoteen 2035 mennessä tavoitteena on laaja jäsenyritysten sitoutuminen kiertotalouden green dealiin. Toteutusta vauhditetaan mm. kehittämällä seuranta- ja raportointityökalu jäsenyritysten käyttöön, järjestämällä koulutuksia ja klinikoita luonnonvarojen käytön tehostamisesta sekä tukemalla jäsenyritysten kiertotaloutta edistävien tavoitteiden asettamista hankinnoille sekä resurssien käyttöasteen ja materiaalien kiertotalousasteen kasvattamiselle.

Vantaan kaupunki sitoutuu vähentämään ruokajärjestelmän ja rakennetun ympäristön ympäristövaikutuksia. Vuoteen 2035 mennessä tavoitteena on muun muassa nostaa kasvisruoan osuus koulu- ja päiväkotiruoassa 64 prosenttiin (nykyisin 18 %), pienentää ateriapalveluiden hiilijalanjälkeä 5 prosenttia vuosittain sekä lisätä kestäviä kalatuotteita ruokalistoilla. Rakentamisen osalta tavoitteena on lisätä maa- ja kiviainesten uudelleenkäyttöä 10 prosenttiin käytetystä kokonaismäärästä sekä nostaa kaupungin tilojen vuokrausaste 95 prosenttiin. Rakentamisen tavoitteisiin päästäkseen kaupunki muun muassa tehostaa maamassojen hyödyntämistä kaavoituksessa, hankkeissa ja seudullisessa koordinoinnissa sekä kehittää toimintamalleja rakennusten käyttöasteiden nostamiseen.

Kiertotalouden green deal -sitoumuksia tehty 27

Sitoumuksen ovat aiemmin tehneet Afry, A-Insinöörit, Borealis Polymers, Eco Scandic, GRK, Keski-Suomen liitto, Kuopion kaupunki, Metsä Group, Nokian kaupunki, nollaE, Orthex, Pirkanmaan liitto, Porvoon kaupunki, Sandvik Finland, Skanska, Suunnittelutoimisto Fyra, Sweco, Tampereen kaupunki, Uudenmaan liitto, Vantaan Energia, Väylävirasto ja Ylva.

Kiertotalouden green dealia ovat valtion puolesta valmistelleet ympäristöministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö. Sitoumuksia on arvioinut Suomen ympäristökeskuksen, Luonnonvarakeskuksen ja Teknologiakeskus VTT:n tutkijoista koostunut arviointiryhmä, joka on antanut palautetta sekä parannusehdotuksia sitoutujille. Green dealiin sitoutujat saavat tukea, tietoa ja sparrausta sekä vuoropuhelusta ministeriöiden kanssa että ”kotipesiltä”. Kotipesät eli Kiertotalous-Suomi ja Green Building Council Finland (FIGBC) tukevat toimia, sparraavat ja edistävät yhteistyötä sekä rahoituslähteiden löytämistä.

