Elinkeinoministeri Sakari Puisto tekee Team Finland -vierailun Yhdysvaltoihin 15.-18.9.2025. Vierailun teemana on kvanttiteknologia. Hänen mukanaan matkustaa yritysdelegaatio, jossa on edustettuina 13 yritystä ja yhteisöä.

Ministeri Puisto osallistuu vierailullaan Washingtonin metropolialueella järjestettävään Quantum World Congress -tapahtumaan, jossa Suomella on oma paviljonkinsa. Kongressi kokoaa yhteen kvanttiteknologian johtavat tutkijat, innovaattorit, päättäjät ja yritykset maailmanlaajuisesti edistämään alan kehitystä ja yhteistyötä. Puisto tapaa vierailunsa aikana useita USA:n hallinnon edustajia sekä merkittävien teknologia-alan yritysten kuten Nvidian ja Microsoftin edustajia.

”Kvanttiteknologia on noussut keskeiseksi alaksi kansainvälisessä teknologiakilpailussa. Suomalainen osaaminen on maailman huippua suprajohtavuuteen, fotoniikkaan ja puolijohteisiin perustuvissa kvanttiteknologioissa sekä kvanttilaskennan algoritmikehityksessä niin tutkimuksessa kuin liiketoiminnassakin”, toteaa elinkeinoministeri Sakari Puisto.

”Suomi kuuluu harvoihin maihin, jotka kykenevät valmistamaan kokonaisia kvanttitietokoneita ja suomalaiset kvanttilaskennan ohjelmistoyritykset ovat edelläkävijöitä tehokkaiden kvanttialgoritmien kehittämisessä. Yhteistyö Yhdysvaltojen kanssa on edennyt vaiheittain, ja molemmat osapuolet ovat valmiita syventämään kumppanuuttaan", jatkaa Puisto.

Suomi ja Yhdysvallat allekirjoittivat huhtikuussa 2022 yhteisen poliittisen julistuksen kvanttiteknologian yhteistyöstä. Maiden tiede- ja teknologiayhteistyössä kvanttiteknologia on nostettu yhdeksi kolmesta keskeisestä teemaksi seuraavan sukupolven tietoliikenneteknologioiden (NextG) sekä bioteknologian ohella. Suomalaiset tutkimusorganisaatiot, kuten VTT, ovat tehneet jo pitkään yhteistyötä kvanttialalla yhdysvaltalaisten toimijoiden, kuten NISTin (National Institute of Standards and Technology), kanssa.

Elinkeinoministerin yritysdelegaation kuuluvat seuraavat yritykset ja yhteisöt: Algorithmiq, Arctic Instruments, Bluefors, Enter Espoo, IQM Finland, Kvanttinova, Modulight, Nokia, Qmill, Quanscient, Semiqon Technologies, Oulun Yliopisto ja Vexlum. Myös VTT on edustettuna Suomen paviljongissa.

Lisätiedot:

elinkeinoministerin erityisavustaja Teemu Hartikainen, p. 050 563 0200

neuvotteleva virkamies Mikko Puustinen, TEM, p. 050 476 6865



