EU:n tekoälyasetuksen mukaisia säännöksiä mm. yleiskäyttöisistä tekoälymalleista aletaan soveltaa EU-maissa 2.8.2025 alkaen. Kuitenkaan kansallisten viranomaisten tehtäviin, ilmoitettujen laitosten nimeämiseen ja seuraamuksiin liittyvää kansallista lainsäädäntöä ei sovelleta Suomessa vielä kyseisenä ajankohtana.

EU:n tekoälyasetus on lähtökohtaisesti suoraan sovellettavaa oikeutta, mutta edellyttää kansallisen täydentävän lainsäädännön antamista. Hallituksen esitys eduskunnalle EU:n tekoälyasetusta täydentäväksi lainsäädännöksi on annettu 8.5.2025. Asetuksen kansallista täytäntöönpanoa koskevan lakiesityksen käsittely on edelleen kesken eduskunnassa, minkä vuoksi kansallisten viranomaisten tehtäviin, ilmoitettujen laitosten nimeämiseen ja seuraamuksiin liittyvää kansallista lainsäädäntöä ei sovelleta vielä 2.8.2025 alkaen tekoälyasetuksessa säädetyn siirtymäajan mukaisesti, vaan vasta sen jälkeen, kun lakiesityksen käsittely saadaan päätökseen myöhemmin syksyllä.

Tämän vuoksi tekoälyasetuksen rikkomisesta ei voitaisi määrätä seuraamuksia Suomessa vielä kyseisenä ajankohtana. Viranomaiset eivät myöskään aloittaisi vielä tekoälyjärjestelmien valvontaa tai tekoälyasetuksen noudattamisesta annettavaa neuvontaa Suomessa. Lisäksi ilmoitettujen laitosten nimeämiseen liittyvää menettelyä ei vielä noudatettaisi.

Asetuksessa säädettyjä yleiskäyttöisiä tekoälymalleja (general purpose AI models, GPAI models) koskevia vaatimuksia ja toimijoiden velvoitteita aletaan soveltaa 2.8.2025 alkaen. Yleiskäyttöisiä tekoälymalleja ovat esimerkiksi laajat generatiiviset tekoälymallit, jotka tuottavat tekstiä, ääntä, kuvia tai videoita. Yleiskäyttöisten tekoälymallien valvonnasta vastaa Euroopan komission yhteydessä toimiva tekoälytoimisto.

EU:n tekoälyasetuksen tavoitteena on varmistaa, että markkinoille tulevat tai käyttöön otettavat tekoälyjärjestelmät eivät vaaranna ihmisten turvallisuutta, terveyttä tai perusoikeuksia. Asetus luo yhtenäiset säännöt tekoälyjärjestelmien tarjoamiselle, käyttöönotolle ja käytölle EU:n alueella. Sääntely keskittyy erityisesti haitallisiin tekoälyn käyttötapauksiin.

Lisätiedot

hallitusneuvos Nathalie Dahl, TEM, p. 029 504 7232

erityisasiantuntija Lasse Laitinen, TEM, p. 029 504 7162

Sähköpostimme ovat muotoa [email protected]