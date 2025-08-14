Työ- ja elinkeinoministeriö on 14.8.2025 julkistanut muistion yritystukien kehityksestä vuosina 2012–2024. Viime vuonna tukia myönnettiin 3,8 miljardia euroa, mikä vastaa 1,4 prosenttia BKT:sta. Tukien määrä on laskenut vuodesta 2020, jolloin tukia myönnettiin yhteensä 4,7 miljardia euroa ilman koronatukia. Vuoden 2024 tukitaso jäi myös tarkastelujakson alun eli vuoden 2012 tason alle.

Vuonna 2024 suurin muutos oli tutkimus- ja kehitystoiminnan, kansainvälistymisen ja yrittäjyyden kansallisten tukien väheneminen noin 186 miljoonalla eurolla verrattuna aiempiin vuosiin. Vähennys liittyy pitkälti EU:n elpymis- ja palautumistukiväline (RRF) -tukirahoitukseen, jolla osin korvattiin kansallista rahoitusta.

Tukisumma sisältää kaikki kansalliset tuet, EU-tuet ja maa- ja metsätalouden artiklan 42 tuet. Puhtaasti kansallisen rahan osuus oli 2,8 miljardia euroa, josta muita kuin maa- ja metsätalouden tukia eli ns. perinteisiä yritystukia oli 1,6 miljardia (0,6 % BKT:sta).

Verotuet tarkoittavat esimerkiksi verovapauksia, verovähennyksiä ja alempia verokantoja, joilla tuetaan tiettyjä elinkeinoja tai verovelvollisryhmiä.

Yritystuki määritellään EU:n valtiontukisääntöjen mukaan. Se voi olla avustus, korkotuki, laina, takaus, oman pääoman ehtoinen rahoitus, verotuki tai muu järjestely, joka tukee taloudellista toimintaa riippumatta organisaatiomuodosta tai rahoitustavasta.

Lisätiedot:

johtava asiantuntija Anne Rothovius, TEM, p. 029 5063 532

