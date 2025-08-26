Suomi on mukana 25.-27.8.2025 Etelä-Korean Busanissa järjestettävissä Clean Energy Ministerial (CEM16) ja Mission Innovation (MI-10) kokouksissa. Suomea niissä edustaa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalan valtiosihteeri Mika Nykänen tukenaan pieni asiantuntijadelegaatio.

CEM/MI toiminnan keskeisiä prioriteetteja ovat muun muassa energiajärjestelmien vähähiilisyys, hiilidioksidin talteenotto, hyödyntäminen ja varastointi, puhtaat polttoaineet ja ratkaisut sekä oikeudenmukainen ja osallistava siirtymä. CEM/MI-kokouksissa osallistujavaltiot voivat valita aloitteista ne, jotka sopivat parhaiten niiden omiin tavoitteisiin ja painotuksiin.

”Suomi on sitoutunut vahvasti näiden tärkeiden globaalien foorumien tavoitteisiin. CEM tarjoaa yhdessä Mission Innovation -aloitteen kanssa olennaisia välineitä, joilla vastataan muuttuvan energiajärjestelmän haasteisiin. Puhdas energia on keskeistä sekä talouskasvun että ilmastotoimien kannalta”, korosti valtiosihteeri Mika Nykänen esittäessään 26.8. Suomen puheenvuoron CEM-ministeripäivän avausistunnossa.

Hän muistutti, että monet CEM:n työvirrat ja Mission Innovation -aloitteet vastaavat läheisesti Suomen prioriteetteja, kuten sähköistymistä, vähähiilistä teollisuutta, vetyä, tekoälyä ja uusiutuvia energialähteitä.

”Suomen tavoitteena on hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Sähköntuotannostamme jo 95 % on hiilineutraalia, uusiutuvien osuus on noin 50 prosenttia ja kivihiili on käytännössä poistettu käytöstä. Ydinvoimalle, ja erityisesti pienreaktoreille (SMR), etsitään uusia käyttötapoja kaukolämmön ja prosessilämmön tuotantoon. Suomi on myös edelläkävijä ydinjätteen loppusijoituksessa” Nykänen listasi.

”Suomi korostaa lähestymistavassaan markkinaehtoista ja teknologianeutraalia energiapolitiikkaa. On myös tärkeää, että siirtymä on osallistava. Suomessa teollisuuden alat ovat laatineet vähähiilisyystiekarttansa tiiviissä yhteistyössä valtion kanssa. Nämä tiekartat ovat auttaneet ymmärtämään, mitä siirtymä edellyttää eri toimialoilta ja yhteiskunnan sektoreilta. Vapaaehtoiset energiatehokkuussopimukset ovat myös tukeneet Suomen johtoasemaa energiatehokkuudessa”, Nykänen jatkoi.

CEM-kokouksen avauspäivänä julkistettiin myös julistus kestävien elämäntapojen ja oikeudenmukaisen puhtaan energian siirtymän puolesta. Julistus tunnistaa kiireellisen tarpeen edistää maailmanlaajuisesti kestäviä käyttäytymismalleja ja elämäntapavalintoja varmistamaan oikeudenmukaisen osallistumisen ja hyödyt kaikille ihmisille ja yhteisöille – erityisesti haavoittuville ryhmille, nuorille ja naisille.

"Kestävät yhteiskunnat ja oikeudenmukainen pääsy puhtaaseen energiaan ovat energiasiirtymän keskeisiä peruspilareita. Hallitusten on sitouduttava tähän tavoitteeseen, otettava käyttöön tehokkaita politiikkatoimia ja luotava edellytykset, jotka mahdollistavat yritysten, kuntien, yhteisöjen ja yksilöiden merkityksellisen osallistumisen oikeudenmukaiseen, osallistavaan ja ihmiskeskeiseen siirtymään", kommentoi ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala julistusta.

CEM/MI-valtiot edustavat valtaosaa puhtaan energian tuotannosta, tutkimuksesta ja julkisista investoinnista

Puhtaan energian globaalia yhteistyötä edistävä CEM on G-20 maiden muodostama yhteistyöalusta, johon kuuluu myös Pohjoismaita ja eräiden muita valtioita. CEM-ministerikokoukset aloitettiin vuonna 2010 Washingtonissa. Suomi on ollut mukana vuodesta 2012 lähtien.

CEM-maat edustavat 90 % maailman asennetusta puhtaan energiantuotannon kapasiteetista, 80 % puhtaiden energian investoinneista sekä suurinta osaa puhtaiden energiateknologioiden julkisesta tutkimuksesta ja kehityksestä. CEM edistää politiikkatoimia ja ohjelmia puhtaan energiateknologian kehittämiseksi, jakaa parhaita käytäntöjä ja vauhdittaa siirtymää kohti globaalia puhtaan energian taloutta.

Mission Innovation aloite julistettiin Pariisin ilmastoneuvottelujen yhteydessä joulukuussa 2015. Sen tarkoituksena on lisätä ympäristöystävällisen energian innovaatioita ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja puhtaiden energialähteiden turvaamiseksi. MI vauhdittaa investointeja T&K-kehitykseen ja demonstraatioihin, jotta puhtaasta energiasta saadaan edullista ja kaikkien saavutettavissa olevaa.

MI-aloitteessa on mukana 23 hallitusta sekä Euroopan komissio, jotka yhdessä vastaavat yli 90 prosentista julkisista investoinneista. Ne ovat sitoutuneet edistämään puhtaan energian ratkaisuja kansallisin toimin ja kansainvälisen yhteistyön kautta. Suomi on ollut mukana vuodesta 2016 alkaen.

Lisätiedot:

erityisasiantuntija Päivi Laitila, TEM, p. +358 050 305 2406

neuvotteleva virkamies Elina Johansson, TEM, p. +358 50 301 4607