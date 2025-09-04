TEM:n alivaltiosihteerin virkaan 20 hakijaa
Työ- ja elinkeinoministeriössä avoinna olevaan alivaltiosihteerin virkaan tuli määräajassa 20 hakemusta. Virka täytetään 1.2.2026 alkaen määräajaksi, kuitenkin enintään viideksi vuodeksi.
Virkaa ovat hakeneet:
Gadid Najma
Hankamäki Jukka
Hassi Marianne
Helenius Mika
Helenius Jaakko
Järvinen Matti Kalle Tapio
Kantola Jukka
Kaur-Singh Amarpreet
Kemell Ann-Mari
Leppänen E-P
Marks Peter
Memonen Henri
Palosaari Satu
Peltonen Petri
Penttilä Ville
Puolatie Marja-Riitta
Sadik Dara
Takkula Markus
Tossavainen Seppo
Törmikoski Nina-Ilona
Alivaltiosihteerin tehtävänä on kansliapäällikön apuna johtaa ja sovittaa yhteen työ- ja elinkeinoministeriön ja hallinnonalan strategisia kokonaisuuksia, ohjausta ja toimintamalleja. Alivaltiosihteeri johtaa kansliapäällikön apuna erityisesti elinkeino- ja teollisuuspolitiikkaan liittyvien laajakantoisten erillishankkeiden valmistelua ja toimii kansliapäällikön apuna kansainvälisten yhteistyöverkostojen luomisessa sekä investointihankkeiden edistämisessä. Alivaltiosihteeri toimii kansliapäällikön ensimmäisenä sijaisena.
Hakuaika päättyi torstaina 4.9.2025 kello 14.00. Päivitämme tarvittaessa hakijalistaa sellaisten määräaikaan mennessä jätettyjen hakemusten osalta, jotka saapuvat myöhemmin postin kautta tai kirjaamon asiointipisteestä.
