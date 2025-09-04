Työ- ja elinkeinoministeriössä avoinna olevaan alivaltiosihteerin virkaan tuli määräajassa 20 hakemusta. Virka täytetään 1.2.2026 alkaen määräajaksi, kuitenkin enintään viideksi vuodeksi.

Virkaa ovat hakeneet:

Gadid Najma

Hankamäki Jukka

Hassi Marianne

Helenius Mika

Helenius Jaakko

Järvinen Matti Kalle Tapio

Kantola Jukka

Kaur-Singh Amarpreet

Kemell Ann-Mari

Leppänen E-P

Marks Peter

Memonen Henri

Palosaari Satu

Peltonen Petri

Penttilä Ville

Puolatie Marja-Riitta

Sadik Dara

Takkula Markus

Tossavainen Seppo

Törmikoski Nina-Ilona

Alivaltiosihteerin tehtävänä on kansliapäällikön apuna johtaa ja sovittaa yhteen työ- ja elinkeinoministeriön ja hallinnonalan strategisia kokonaisuuksia, ohjausta ja toimintamalleja. Alivaltiosihteeri johtaa kansliapäällikön apuna erityisesti elinkeino- ja teollisuuspolitiikkaan liittyvien laajakantoisten erillishankkeiden valmistelua ja toimii kansliapäällikön apuna kansainvälisten yhteistyöverkostojen luomisessa sekä investointihankkeiden edistämisessä. Alivaltiosihteeri toimii kansliapäällikön ensimmäisenä sijaisena.

Hakuaika päättyi torstaina 4.9.2025 kello 14.00. Päivitämme tarvittaessa hakijalistaa sellaisten määräaikaan mennessä jätettyjen hakemusten osalta, jotka saapuvat myöhemmin postin kautta tai kirjaamon asiointipisteestä.

Lisätiedot:

henkilöstö- ja hallintojohtaja Heidi Nummela, p. 029 504 7988

