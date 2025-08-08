Työ- ja elinkeinoministeriö ehdottaa hallinnonalalleen yhteensä 3,49 miljardin euron määrärahaa vuodelle 2026. Se on 179 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2025 varsinaisessa talousarviossa.

Uudistuminen ja vähähiilisyys

Uudistumisen ja vähähiilisyyden määrärahoiksi ehdotetaan yhteensä 1,67 miljardia euroa, jossa on lisäystä 68 miljoonaa euroa vuoden 2025 varsinaiseen talousarvioon nähden.

Valtion tutkimus- ja kehittämismenoja nostetaan asteittain 1,2 prosenttiin suhteessa BKT:hen vuoteen 2030 mennessä. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukemisen valtuudeksi ehdotetaan 658 miljoonaa euroa, mikä sisältää T&K-rahoituksen valtuuden lisäyksen yli 100 miljoonalla eurolla. AV-alan tuotantokannustimen valtuuteen ehdotetaan 10 miljoonan euron lisäystä. Business Finlandin T&K-valtuudesta ehdotetaan kohdennettavan 10 miljoonaa euroa ruoantuotannon uusien arvoketjujen kehittämiseen.

Lisäksi Euroopan avaruusjärjestön (ESA) vapaaehtoisiin ohjelmiin ehdotetaan lisäystä 7 miljoonaa euroa. Muita kuin T&K-toimintaan tai AV-alan tukeen kohdentuvia avustusvaltuuksia ehdotetaan vähennettävän 12 miljoonaa euroa.

Energiatuen valtuuteen ehdotetaan 50 miljoonana euron lisäystä suuriin uuden energiateknologian demonstraatiohankkeisiin.

Laivanrakennuksen innovaatiotuen valtuuteen ehdotetaan 30 miljoonan euron lisäystä. Lisärahoituksen tavoitteena on saada aikaan innovaatioita, jotka ovat alalla uusia tai nykyistä huipputasoa parempia.

Työllisyys ja yrittäjyys

Työllisyyden ja yrittäjyyden määrärahoiksi ehdotetaan 655 miljoonaa euroa, mikä on 38 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2025 varsinaisessa talousarviossa. Vähennys johtuu valtaosin EU:n alue- ja rakennepolitiikan ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin tarkoitetun määrärahan pienentymisestä.*

Elinvoimakeskusten käynnistyessä otetaan käyttöön rahoitusmekanismi, jolla edistetään pk-yritysten tavoitteellista T&K-toimintaa. Pk-yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnan vahvistamiseen ehdotetaan 8 miljoonan euron valtuutta kokeiluun, jolla vauhditetaan pienten ja keskisuurten yritysten tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Yritysten erityisrahoitus

Yritysten erityisrahoituksen määrärahoiksi ehdotetaan 94 miljoonaa euroa, jossa on vähennystä 169 miljoonaa euroa vuoden 2025 varsinaiseen talousarvioon verrattuna.

Finnvera Oyj:lle ehdotetaan 150 miljoonan euron suostumusta Ukrainaan myönnettävien vientitakuiden tappiokorvauksiin Ukrainaan kohdistuvan viennin ja investointien edistämiseksi.

Pääomasijoitukseen Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle ehdotetaan 100 miljoonan euron valtuutta Kasvu-suorasijoitusohjelman mukaisiin uusiin rahoituspäätöksiin.

Kotoutuminen ja kansainvälinen osaaminen

Kotoutumisen ja kansainvälisen osaamisen määrärahoiksi ehdotetaan 352 miljoonaa euroa, joka on 33 miljoonaa euroa vähemmän vuoden 2025 varsinaiseen talousarvioon verrattuna.

Hallinto

Hallinnon määrärahoiksi ehdotetaan 722 miljoonaa euroa, joka on 7 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2025 varsinaisessa talousarviossa.

Vuoden alusta aloittavien Elinvoimakeskusten toimintamenoihin ehdotetaan lisäystä Pohjois- ja Itä-Suomeen perustettaviin maakunnallisiin investointitiimeihin. Osana elinvoimakeskusten perustamista momentilta ehdotetaan siirrettäväksi määrärahaosuudet toimintojen siirtymistä vastaavasti Lupa- ja valvontavirastolle ja Traficomille.

Talousarvioehdotukseen sisältyy ehdotus Huoltovarmuuskeskuksen muuttamisesta valtion virastoksi ja rahoituksen sisällyttämisestä valtion talousarvioon.

Talousarvioehdotuksen käsittely jatkuu syyskuussa

Hallitus käsittelee talousarvioehdotusta budjettiriihessä 1.–2. syyskuuta. Tämän jälkeen valtiovarainministeriö viimeistelee hallituksen talousarvioesityksen, joka annetaan eduskunnalle 22. syyskuuta. Eduskunta hyväksyy valtion talousarvion joulukuussa.

