EU:n energiaministerit kokoontuvat 4.–5.9.2025 Kööpenhaminaan epäviralliseen ministerikokoukseen. Pääteemoina tapaamisessa ovat keskustelut Euroopan energia-arkkitehtuurista vuoden 2030 jälkeen, puhtaiden teknologioiden laajamittainen käyttöönotto ja energiainfrastruktuurin kehittäminen. Suomea kokouksessa edustaa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala.

Ministeri Sari Multala tapaa myös kahdenkeskisesti komission energia- ja asumisasioita vastaavan komissaarin Dan Jørgensenin. Keskustelun aiheina ovat muun muassa venäläisestä energiasta irtautuminen, kriittisen infrastruktuurin EU-rahoitus, 2040-ilmastotavoitteen toimeenpanon näkymät ja kohtuuhintaisen asumisen suunnitelman valmistelun tilanne.



Matkan aikana ministeri Multala myös allekirjoittaa yhteisymmärryspöytäkirjat (MoU), jotka mahdollistavat hiilidioksidin rajat ylittävän kuljetuksen ja varastoinnin Norjassa ja Tanskassa. Valtioiden väliset pöytäkirjat täydentävät nykyisiä kansainvälisiä sopimuksia, jotka muodostavat oikeudellisen kehyksen hiilidioksidin rajat ylittävälle kuljetukselle pysyvää varastointia varten. Tarkoituksena on, että Suomessa talteen otettua hiilidioksidia voidaan kuljettaa Norjaan tai Tanskaan pysyvään varastointiin esimerkiksi Pohjanmerelle geologisiin muodostumiin merenpohjan alle.

Torstaina 4.9. energiaministerien ohjelmassa on laitosvierailu, jossa neuvoston puheenjohtajamaa Tanska esittelee keskeisiä teknologioita, jotka vauhdittavat siirtymää kohti ilmastoneutraalia, kestävää ja kilpailukykyistä Eurooppaa. Vierailukohde Avedøren voimalaitos on osa hanketta, jossa otetaan vuosittain talteen 150 000 tonnia biogeenistä hiilidioksidia, joka laivataan Pohjanmerellä sijaitsevaan Northern Lights -varastointialtaaseen.

Hanke on merkittävä askel Tanskan matkalla kohti negatiivisia päästöjä, joita saavutetaan kestävistä lähteistä peräisin olevan hiilen talteenotolla ja varastoinnilla. Talteen otettu hiilidioksidi on tarkoitus myydä tulevaisuudessa hiilenpoistona yrityksille. Vierailun aikana komissari Jørgensen lanseeraa virallisesti Euroopan teollisuuden kohtuuhintaisen energian kolmikantasopimuksen (Tripartite Contracts for Affordable Energy for Europe’s Industry).

Toiseen kokouspäivään (5.9.) sisältyy teemaistuntoja, joilla on tarkoitus edistää vuoropuhelua EU:n poliittisesta suunnasta ja vahvistaa jäsenvaltioiden käytännön yhteistyötä Euroopan puhtaan siirtymän, energiaomavaraisuuden ja kilpailukyvyn edistämiseksi.

Energiajärjestelmien kehittämistä vuoden 2030 jälkeen tarkastelevan Tanskan taustapaperin mukaan EU:n ilmasto- ja kilpailukykytavoitteiden saavuttaminen edellyttää nykyistä ripeämpää puhtaan energian ja rajat ylittävän infrastruktuurin laajentamista sekä eurooppalaisten vahvuuksien hyödyntämistä teknologian innovaatioissa. Euroopan komission arvion mukaan energiasektorin investointitarpeet vuosina 2031–2040 ovat noin 690 miljardia euroa vuodessa. Ministeri Multala toimii energiainfrastruktuurien kehittämistä koskevan pienryhmäkeskustelun raportoijana. Ryhmän tavoitteena on pohtia avoimuuden ja turvallisuuden välistä tasapainoa.

Energiasektorin investointitarpeiden täyttäminen edellyttää sääntelykehystä, joka edistää puhtaan energian nopeaa käyttöönottoa ja EU:n puhtaan energian teknologioiden tuotantokapasiteetin vahvistamista sekä näitä tukevia infrastruktuureja, kuten verkkoja, joustoratkaisuja ja varastointia. Lisäksi kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien (NECP) on kehityttävä strategisiksi investointisuunnitelmiksi, jotka lisäävät investointien ennakoitavuutta, kuluttajien luottamusta, innovaatioita ja puhtaiden teknologioiden markkinoiden kasvua.

