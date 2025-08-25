Suomalaiset pk-yritykset ovat kansainvälisesti vertaillen aktiivisia TKI-toiminnassa. Niiden tuottavuus ja liikevaihdon kasvu jää kuitenkin jälkeen verrokkimaista, todetaan TEM:n 25.8.2025 julkaistussa selvityksessä. Pk-yritysten innovaatiotoiminnan suurin kehittämiskohde liittyy innovaatioiden skaalaamiseen ja uusien teknologioiden käyttöönottoon. Myös tutkimusorganisaatioiden ja pk-yritysten välisen yhteistyön vahvistamisessa on runsaasti potentiaalia.

Suurin pullonkaula – ja samalla myös merkittävin kehittämispotentiaali – pk-yritysten TKI-toiminnassa liittyykin siihen, miten innovaatiot saadaan skaalattua markkinoille ja otettua laajemmin käyttöön yrityksissä.

Selvityksen perusteella keskeiset TKI-rahoituspalvelut (Business Finlandin rahoituspalvelut ja ELY-keskusten kehittämisavustus) ovat pääosin hyvin soveltuvia pk-yritysten tarpeisiin. Tarvetta on laajemmin (kasvuhakuisille) pk-yrityksille suunnatulle rahoitukselle, jota olisi mahdollista hyödyntää monipuolisesti erilaisiin aineettomiin investointeihin, yrityksen kehittämiseen, ulkopuolisen osaamisen hyödyntämiseen sekä innovaatioiden skaalauksen tukemiseen eri alojen yrityksissä.

”On positiivista, että pk-yritykset ovat aktiivisia T&K-toiminnassa. Jotta saamme siitä aikaan kasvua, meidän on pystyttävä hyödyntämään pk-yritysten innovaatiopotentiaali nykyistä paremmin. Kehitämme selvityksen huomioiden pohjalta pk-yritysten palveluita entistä toimivammaksi kokonaisuudeksi hallinnonalamme, erityisesti Business Finlandin, Tesin, Finnveran ja ELY-keskusten yhteistyössä, toteaa TEM:n ylijohtaja Juhapekka Ristola.

Selvitys tunnistaa eräitä rakenteellisia pullonkauloja, jotka liittyvät rahoituksen T&K- toiminnan painotuksiin sekä eroihin alueellisessa saatavuudessa. TKI-rahoituspalvelut ovat painottuneet enenevässä määrin T&K-toiminnan rahoittamiseen, minkä rinnalla muuhun innovaatiotoimintaan tai kehittämiseen suunnatut palvelut ovat vähentyneet. Eri palveluita tunnetaan heikosti eikä palvelupolku toimi riittävällä tavalla, minkä vuoksi monet palvelut jäävät liian vähälle hyödyntämiselle.

Lisäksi keskeisinä TKI-toiminnan pullonkauloina näyttäytyvät oman pääoman ehtoisen rahoituksen saatavuus sekä ulkopuolisen osaamisen hyödyntäminen.

Selvityksen tekijät suosittavat mm. kasvuhakuisen omistajuuden tukemista, innovaatioiden skaalauksen ja aineettomien investointien rahoituksen vahvistamista, pk-yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyön kehittämistä sekä matalan kynnyksen palvelupolkujen parantamista.

TEM:n julkaiseman selvityksen ”Innovaatioista kasvuun. Selvitys pk-yritysten innovaatiopotentiaalista” on tehnyt 4FRONT Oy.

