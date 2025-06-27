Jakeluvelvoitteen joustomekanismin toteutus voimaan kesäkuun lopussa
Valtioneuvosto antoi 27.6.2025 kaksi asetusta, joissa säädetään jakeluvelvoitteen joustomekanismin toteutuksen yksityiskohdista ja saatetaan taakanjakosektorin lisäksi voimaan myös maankäyttösektoria koskeva sääntely. Asetukset tulevat voimaan kesäkuun lopussa.
Uusiutuvien polttoaineiden liikennekäyttöä edistävään jakeluvelvoitelakiin tehtiin joustomekanismia koskeva muutos, joka tuli voimaan vuoden 2025 alussa. Muutoksen myötä polttoaineen jakelija voi täyttää velvoitettaan myös rahoittamalla Suomessa toteutettavia muita vaihtoehtoisia päästövähennystoimia.
”Jatkossa polttoaineen jakelija voi täyttää osan päästövähennystoimistaan vaihtoehtoisin toimin. Samalla mahdollistamme esimerkiksi maanomistajille uusia ansainta- ja rahoitusmahdollisuuksia päästövähennystoimiin”, toteaa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala.
Joustomekanismilla jakelija voi täyttää jakeluvelvoitetta enintään 5,5 prosenttiyksiköllä rahoittamalla päästövähennystoimia ensisijaisesti taakanjakosektorilta. Maankäyttösektorin joustotoimilla jakeluvelvoitetta voidaan täyttää yllä mainitusta enimmäismäärästä enintään 1 prosenttiyksikön verran.
Jakeluvelvoitteen joustomekanismia koskevassa asetuksessa annetaan esimerkkilista joustomekanismiin hyväksyttävistä toimista. Joustomekanismissa hyväksyttäviä vaihtoehtoisia päästövähennystoimia voivat olla esimerkiksi fossiilisesta öljylämmityksestä luopuminen, asuinrakennusten energiatehokkuustoimet, sähköisten työkoneiden hankinta, metsitys, metsälannoitus ja metsien kiertoaikojen pidentäminen, turvemaiden vettäminen, kotieläinten päästöjä vähentävät ruokintakeinot, sekä biohiilen käyttö maanparannuksessa.
Lisäksi siinä säädetään jakelijan hyväksymishakemuksen sisältövaatimuksista ja toimien yleisiä hyväksymisvaatimuksia lisäisyyden, pysyvyyden, perusuraskenaarion ja hiilivuodon välttämisen osalta. Asetuksella myös täsmennetään todentajan pätevyysvaatimuksia todentajien suorittamien todennusten yhdenmukaisuuden varmistamiseksi.
Maankäyttösektorin päästövähennystoimet mukaan jakeluvelvoitteen joustomekanismiin
Valtioneuvosto antoi myös toimeenpanoasetuksen, jolla saatetaan voimaan uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitteen maankäyttösektoria koskeva momentti. Sen myötä myös erilaisia maankäyttösektoriin lukeutuvia päästövähennystoimia voidaan hyväksyä jakeluvelvoitteen joustomekanismiin.
Asetuksen perusteella jakelijoiden keinovalikoima joustomekanismissa hyödynnettävistä toimista kasvaa, vaikka maankäyttösektorin toimet onkin rajattu joustomekanismissa yhteen prosenttiyksikköön.
Lisätiedot:
teollisuusneuvos Pekka Grönlund, TEM, p. 0295 064 815
2. Valtioneuvoston asetus uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain… väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain 5 d §:n 3 momentin voimaantulosta