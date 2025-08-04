Elinvoimakeskukset aloittavat toimintansa 1.1.2026. Samalla nykyisten ELY-keskusten toiminta päättyy. Tulevien elinvoimakeskusten ylijohtajien virkoihin tuli määräaikaan mennessä yhteensä 196 hakemusta.

Hakijat ovat elinvoimakeskuksittain seuraavat:

Uudenmaan elinvoimakeskus

Hartikainen Teemu

Helenius Minna

Hirvonen-Ere Suvi

Holappa Jukka

Huttunen Risto

Jouppila Vesa

Juhola Katariina

Karppinen Kimmo

Keino Ulla

Kemell Ann-Mari

Knaapinen Petri

Koljonen Tatu

Koskela Ari

Koski Olli

Lahnalammi Kalle

Laine Janne

Lakkala Juha

Madduma Patabendige Chrisan Chanaka Silva

Marks Peter

Mattinen Mikko

Olkkola Juhana

Partanen Jari

Paukkonen Mikko

Poutiainen Ulla

Rajamäki Ari

Reinikainen Ari

Ruotsalainen Jaakko

Rönnqvist Anssi

Soitu Filipp

Susiluoto Taina

Taulavuori Timo

Toivonen Kalle

Viitanen Jari-Juhani

Lounais-Suomen elinvoimakeskus

Eronen Jenni

Hirvonen-Ere Suvi

Horelli Ilkka

Juhola Katariina

Kalliokoski Okku

Karlsson Petteri

Kemell Ann-Mari

Kokko Pasi

Lahtinen Petri

Laine Janne

Lankinen Pirkka

Lehtonen Sami

Liimatta Jonas

Marks Peter

Mattinen Mikko

Oksa Juha

Partanen Jari

Poutiainen Ulla

Päiviö Tuovi

Rajamäki Ari

Suksi Jaana

Taulavuori Timo

Vuorinen Niko

Wendelin-Arponen Kirsi

Sisä-Suomen elinvoimakeskus

Hakala Mandi

Hartikainen Teemu

Hirvonen-Ere Suvi

Jouppila Vesa

Juhola Katariina

Karvonen Risto

Koljonen Tatu

Laakkonen-Pöntys Karoliina

Laine Janne

Laitinen Ari

Lehtinen Jukka

Liimatta Jonas

Mannisenmäki Eija

Marks Peter

Matikkala Eeva

Mattinen Mikko

Muilu Tommi

Paukkonen Mikko

Rajamäki Ari

Sammallahti Juha

Sievi-Korte Mika

Sokka Timo

Strömberg Mira

Tamminen Marko

Viitasalo Antti

Välikorpi Miia

Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus

Hirvonen-Ere Suvi

Jouppila Vesa

Juhola Katariina

Kailasto Hanna

Keskinen Aki

Kirjalainen Juha

Koljonen Tatu

Kuronen Matti

Laine Janne

Laitonen Vesa

Madduma Patabendige Chrisan Chanaka Silva

Mannisenmäki Eija

Marks Peter

Mattinen Mikko

Mäkelä Satu

Määttä Juha

Niittyniemi Visa

Nouro Paul

Poutiainen Ulla

Rämä Jouni

Sharp Brett

Itä-Suomen elinvoimakeskus

Ari Reinikainen

Blomberg Jan

Heikkinen Juha

Holappa Jukka

Huttunen Tommi

Juhola Katariina

Koljonen Tatu

Korhonen Raija

Kurkinen Karoliina

Laine Janne

Lehtola Kirsi

Malkki Jukka

Marks Peter

Mattinen Mikko

Moilanen Petri

Mutanen Jari

Niiranen Ari

Nousiainen Jarmo

Nuutinen Pekka

Pennanen Sari

Retzén Erja

Ruotsalainen Jaakko

Savolainen Terho

Savolainen Timo

Seuri Pentti

Sippoin Tapio

Tuomainen Marja

Keski-Suomen elinvoimakeskus

Hartikainen Teemu

Hilli Tomi

Huusko Kirsi

Juhola Katariina

Kallimo Kati

Kristiansson Mimi

Lehtinen Jukka

Liukko Aapo

Makkula Hanna

Marks Peter

Mars Hannu

Mattinen Mikko

Mäkivirta Joni

Pollari Lasse

Rajamäki Ari

Simonen-Jokinen Terhi



Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus

Hartikainen Teemu

Iso-Koivisto Henri

Juhola Katariina

Kankaanpää Mari

Laakkonen-Pöntys Karoliina

Larikka Matti

Marks Peter

Mattinen Mikko

Rajamäki Ari

Saari Timo

Suksi Jaana

Välikorpi Miia



Pohjanmaan elinvoimakeskus

Juhola Katariina

Laakkonen-Pöntys Karoliina

Marks Peter

Mattinen Mikko

Palosaari Mika

Uusimäki Minna

Välikorpi Miia

Pohjois-Suomen elinvoimakeskus

Huttunen Risto

Hämeenkorpi Esko

Juhola Katariina

Keränen Petri

Korhonen Jaana

Korhonen Matti

Lakkala Juha

Launonen Taina

Liimatta Jonas

Marks Peter

Mattinen Mikko

Moilanen Petri

Routavaara Henri

Stenfors Sebastian

Tervo Jaakko

Vaittinen Vesa

Lapin elinvoimakeskus

Ansala Liisa

Jokelainen Timo

Juhola Katariina

Kangas Sampsa

Kirjalainen Juha

Laine Janne

Marks Peter

Mattinen Mikko

Moilanen Petri

Perälä Marja

Piittisjärvi Ville

Putkonen Juha

Reinioja Tiina

Ylinampa Jaakko

Elinvoimakeskusten ylijohtajien virat olivat haettavana samanaikaisesti ja hakija on voinut hakea useampaa virkaa.

Ylijohtajien virat ovat kunkin keskuksen yhteisiä ja ne täytetään 1.1.2026 lukien määräajaksi, kuitenkin enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Ylijohtaja johtaa elinvoimakeskuksen toimintaa sekä vastaa keskuksen toiminnan kehittämisestä ja tuloksellisuudesta sekä tavoitteiden saavuttamisesta. Ylijohtajan tehtävistä säädetään tarkemmin elinvoimakeskuksista sekä Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskuksesta annetussa laissa. Ylijohtajat nimittää valtioneuvosto.

Valtion aluehallinnon uudistuksessa perustetaan kymmenen alueellista elinvoimakeskusta. Tulevilla elinvoimakeskuksilla on toimipaikka jokaisessa maakunnassa. Elinvoimakeskukset tulevat olemaan työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluvia valtion aluehallinnon viranomaisia. Keskusten henkilöstön määrät vaihtelevat noin 60–300 välillä. Yhteensä elinvoimakeskusten henkilöstömäärä on lähes 2000.

Elinvoimakeskukset huolehtivat monipuolisista tehtävistä, jotka liittyvät elinkeinoihin ja yrittäjyyteen, alueelliseen työllisyyteen, työvoiman osaamiseen ja kulttuuriin, maahanmuuttoon ja kotoutumiseen, maatalouteen ja maaseudun kehittämiseen, liikenteeseen, alueidenkäytön edistämiseen, vesitalouteen, luonnon monimuotoisuuden ja vesien hyvän tilan edistämiseen, kalatalouteen sekä EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman toimeenpanoon ja Euroopan maatalouden tukirahaston ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston tehtäviin. Elinvoimakeskuksella voi olla oman toimialueensa lisäksi valtakunnallisia tai muulla toimialueella hoidettavia keskitettyjä tehtäviä.

Elinvoimakeskukset ovat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluvia valtion aluehallinnon viranomaisia. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi omilla toimialoillaan opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö sekä ympäristöministeriö.

Hakuaika päättyi maanantaina 4.8.2025 kello 12.00. Päivitämme tarvittaessa hakijalistaa sellaisten määräaikaan mennessä jätettyjen hakemusten osalta, jotka saapuvat myöhemmin postin kautta tai kirjaamon asiointipisteestä.

Lisätiedot:

teollisuusneuvos Tapani Mattila, TEM, p. 029 5060 066

neuvotteleva virkamies Mia Jacobsson, TEM, p. 029 5047 200

