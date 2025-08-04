Kymmeneen elinvoimakeskukseen yhteensä 196 hakemusta ylijohtajan virkoihin
Elinvoimakeskukset aloittavat toimintansa 1.1.2026. Samalla nykyisten ELY-keskusten toiminta päättyy. Tulevien elinvoimakeskusten ylijohtajien virkoihin tuli määräaikaan mennessä yhteensä 196 hakemusta.
Hakijat ovat elinvoimakeskuksittain seuraavat:
Uudenmaan elinvoimakeskus
Hartikainen Teemu
Helenius Minna
Hirvonen-Ere Suvi
Holappa Jukka
Huttunen Risto
Jouppila Vesa
Juhola Katariina
Karppinen Kimmo
Keino Ulla
Kemell Ann-Mari
Knaapinen Petri
Koljonen Tatu
Koskela Ari
Koski Olli
Lahnalammi Kalle
Laine Janne
Lakkala Juha
Madduma Patabendige Chrisan Chanaka Silva
Marks Peter
Mattinen Mikko
Olkkola Juhana
Partanen Jari
Paukkonen Mikko
Poutiainen Ulla
Rajamäki Ari
Reinikainen Ari
Ruotsalainen Jaakko
Rönnqvist Anssi
Soitu Filipp
Susiluoto Taina
Taulavuori Timo
Toivonen Kalle
Viitanen Jari-Juhani
Lounais-Suomen elinvoimakeskus
Eronen Jenni
Hirvonen-Ere Suvi
Horelli Ilkka
Juhola Katariina
Kalliokoski Okku
Karlsson Petteri
Kemell Ann-Mari
Kokko Pasi
Lahtinen Petri
Laine Janne
Lankinen Pirkka
Lehtonen Sami
Liimatta Jonas
Marks Peter
Mattinen Mikko
Oksa Juha
Partanen Jari
Poutiainen Ulla
Päiviö Tuovi
Rajamäki Ari
Suksi Jaana
Taulavuori Timo
Vuorinen Niko
Wendelin-Arponen Kirsi
Sisä-Suomen elinvoimakeskus
Hakala Mandi
Hartikainen Teemu
Hirvonen-Ere Suvi
Jouppila Vesa
Juhola Katariina
Karvonen Risto
Koljonen Tatu
Laakkonen-Pöntys Karoliina
Laine Janne
Laitinen Ari
Lehtinen Jukka
Liimatta Jonas
Mannisenmäki Eija
Marks Peter
Matikkala Eeva
Mattinen Mikko
Muilu Tommi
Paukkonen Mikko
Rajamäki Ari
Sammallahti Juha
Sievi-Korte Mika
Sokka Timo
Strömberg Mira
Tamminen Marko
Viitasalo Antti
Välikorpi Miia
Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus
Hirvonen-Ere Suvi
Jouppila Vesa
Juhola Katariina
Kailasto Hanna
Keskinen Aki
Kirjalainen Juha
Koljonen Tatu
Kuronen Matti
Laine Janne
Laitonen Vesa
Madduma Patabendige Chrisan Chanaka Silva
Mannisenmäki Eija
Marks Peter
Mattinen Mikko
Mäkelä Satu
Määttä Juha
Niittyniemi Visa
Nouro Paul
Poutiainen Ulla
Rämä Jouni
Sharp Brett
Itä-Suomen elinvoimakeskus
Ari Reinikainen
Blomberg Jan
Heikkinen Juha
Holappa Jukka
Huttunen Tommi
Juhola Katariina
Koljonen Tatu
Korhonen Raija
Kurkinen Karoliina
Laine Janne
Lehtola Kirsi
Malkki Jukka
Marks Peter
Mattinen Mikko
Moilanen Petri
Mutanen Jari
Niiranen Ari
Nousiainen Jarmo
Nuutinen Pekka
Pennanen Sari
Retzén Erja
Ruotsalainen Jaakko
Savolainen Terho
Savolainen Timo
Seuri Pentti
Sippoin Tapio
Tuomainen Marja
Keski-Suomen elinvoimakeskus
Hartikainen Teemu
Hilli Tomi
Huusko Kirsi
Juhola Katariina
Kallimo Kati
Kristiansson Mimi
Lehtinen Jukka
Liukko Aapo
Makkula Hanna
Marks Peter
Mars Hannu
Mattinen Mikko
Mäkivirta Joni
Pollari Lasse
Rajamäki Ari
Simonen-Jokinen Terhi
Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus
Hartikainen Teemu
Iso-Koivisto Henri
Juhola Katariina
Kankaanpää Mari
Laakkonen-Pöntys Karoliina
Larikka Matti
Marks Peter
Mattinen Mikko
Rajamäki Ari
Saari Timo
Suksi Jaana
Välikorpi Miia
Pohjanmaan elinvoimakeskus
Juhola Katariina
Laakkonen-Pöntys Karoliina
Marks Peter
Mattinen Mikko
Palosaari Mika
Uusimäki Minna
Välikorpi Miia
Pohjois-Suomen elinvoimakeskus
Huttunen Risto
Hämeenkorpi Esko
Juhola Katariina
Keränen Petri
Korhonen Jaana
Korhonen Matti
Lakkala Juha
Launonen Taina
Liimatta Jonas
Marks Peter
Mattinen Mikko
Moilanen Petri
Routavaara Henri
Stenfors Sebastian
Tervo Jaakko
Vaittinen Vesa
Lapin elinvoimakeskus
Ansala Liisa
Jokelainen Timo
Juhola Katariina
Kangas Sampsa
Kirjalainen Juha
Laine Janne
Marks Peter
Mattinen Mikko
Moilanen Petri
Perälä Marja
Piittisjärvi Ville
Putkonen Juha
Reinioja Tiina
Ylinampa Jaakko
Elinvoimakeskusten ylijohtajien virat olivat haettavana samanaikaisesti ja hakija on voinut hakea useampaa virkaa.
Ylijohtajien virat ovat kunkin keskuksen yhteisiä ja ne täytetään 1.1.2026 lukien määräajaksi, kuitenkin enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Ylijohtaja johtaa elinvoimakeskuksen toimintaa sekä vastaa keskuksen toiminnan kehittämisestä ja tuloksellisuudesta sekä tavoitteiden saavuttamisesta. Ylijohtajan tehtävistä säädetään tarkemmin elinvoimakeskuksista sekä Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskuksesta annetussa laissa. Ylijohtajat nimittää valtioneuvosto.
Valtion aluehallinnon uudistuksessa perustetaan kymmenen alueellista elinvoimakeskusta. Tulevilla elinvoimakeskuksilla on toimipaikka jokaisessa maakunnassa. Elinvoimakeskukset tulevat olemaan työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluvia valtion aluehallinnon viranomaisia. Keskusten henkilöstön määrät vaihtelevat noin 60–300 välillä. Yhteensä elinvoimakeskusten henkilöstömäärä on lähes 2000.
Elinvoimakeskukset huolehtivat monipuolisista tehtävistä, jotka liittyvät elinkeinoihin ja yrittäjyyteen, alueelliseen työllisyyteen, työvoiman osaamiseen ja kulttuuriin, maahanmuuttoon ja kotoutumiseen, maatalouteen ja maaseudun kehittämiseen, liikenteeseen, alueidenkäytön edistämiseen, vesitalouteen, luonnon monimuotoisuuden ja vesien hyvän tilan edistämiseen, kalatalouteen sekä EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman toimeenpanoon ja Euroopan maatalouden tukirahaston ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston tehtäviin. Elinvoimakeskuksella voi olla oman toimialueensa lisäksi valtakunnallisia tai muulla toimialueella hoidettavia keskitettyjä tehtäviä.
Elinvoimakeskukset ovat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluvia valtion aluehallinnon viranomaisia. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi omilla toimialoillaan opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö sekä ympäristöministeriö.
Hakuaika päättyi maanantaina 4.8.2025 kello 12.00. Päivitämme tarvittaessa hakijalistaa sellaisten määräaikaan mennessä jätettyjen hakemusten osalta, jotka saapuvat myöhemmin postin kautta tai kirjaamon asiointipisteestä.
