Valtioneuvosto antoi asetuksen kaivostoiminnasta
Hallitus antoi 4.12.2025 asetuksen kaivostoiminnasta. Uusi asetus täsmentää kaivoslain säännöksiä useilta osin.
Uusi asetus kumoaa vuonna 2012 säädetyn kaivosasetuksen. Sen sisältö vastaa pääosin kumotus asetuksen sisältöä, mutta siihen tehtiin vuonna 2023 voimaantulleen lakiuudistuksen edellyttämät muutokset ja tarkennukset sekä eräitä muita tarvittavia korjauksia.
Asetuksen sääntelyllä täydennetään kaivoslain sääntelyä ja pyritään selkeyttämään oikeustilaa useiden asetuksen soveltamisalaan kuuluvien velvoitteiden osalta. Muutoksen tarkoituksena on edistää kaivosalan toimintaympäristön ennakoitavuutta, varmistaa lain tehokas noudattaminen sekä parantaa kaivosviranomaisen toiminnan edellytyksiä.
Lisätiedot:
johtava asiantuntija Teo Kangaspunta, TEM, p. 050 4795815