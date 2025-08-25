Työ- ja elinkeinoministeriö on lähettänyt lausunnolle muutosesityksen talousvyöhykkeen merituulivoimaa koskevaan lakiin. Nykyisestä laista poistettaisiin rajaus, jonka mukaan merituulivoima-alueen kilpailutukseen voi osallistua yhdestä konsernista vain yksi yritys.

Rajaus poistettaisiin, koska se voi rajoittaa kilpailutukseen osallistumista tavalla, joka ei ole EU:n tuomioistuimen tulkintakäytännön mukainen. Lakimuutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2026.

Muutoksen myötä saman konsernin eri yrityksille syntyisi mahdollisuus osallistua samaan kilpailutukseen, mikä lisäisi yritysten toimintavapautta. Ottaen huomioon, että kilpailutukseen osallistuminen vaatii mittavia taloudellisia resursseja, ja potentiaalinen osallistujajoukko per kilpailutus on arviolta vain muutama yritys, muutoksella arvioidaan olevan vain vähäisiä vaikutuksia yritysten toimintaan.

Todennäköisesti halukkuutta osallistua samasta konsernista eri tarjouksilla kilpailutukseen ei juuri ole. Muutoksen tarkkoja vaikutuksia on vaikea arvioida, koska alkuperäinen laki on tullut voimaan vasta vuoden alussa, eikä yhtään kilpailutusta ole vielä järjestetty. Rajaus on katsottu tarpeelliseksi poistaa, jottei kilpailutusta katsottaisi syrjiväksi.

Lailla säädetään merituulivoima-alueiden kilpailutuksesta ja hyödyntämisluvasta

Laki merituulivoimasta talousvyöhykkeellä on tullut voimaan 1.1.2025, ja siinä säädetään talousvyöhykkeen merituulivoima-alueiden kilpailutuksesta. Lailla edistetään merituulivoimaa luomalla selkeät pelisäännöt talousvyöhykkeelle. Suomen talousvyöhyke on kansainvälistä merialuetta, jonka taloudelliseen hyödyntämiseen Suomen valtiolla on oikeus.

Valtioneuvosto päättää merituulivoimakäyttöön soveltuvista alueista ja niiden kilpailuttamisesta. Se ottaa alueita valitessaan huomioon muun meren käytön, kuten merenkulun, kalastuksen ja muut merituulivoimahankkeet, sekä ympäristötekijät kokonaisuutena. Talousvyöhykkeen merituulivoima-alueita ei ole vielä valittu, eikä yhtään kilpailutusta järjestetty. Viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointi (SOVA) potentiaalisista talousvyöhykkeen merituulivoima-alueista on käynnissä.

Hanketoimijat valitaan avoimella ja läpinäkyvällä kilpailutuksella, jonka järjestää Energiavirasto. Siihen voivat osallistua hankkeiden kehittämisestä kiinnostuneet yritykset ja yhteisöt. Kilpailutuksen voittajan valintaan vaikuttavat sekä laadulliset tekijät että tarjottu hinta. Voittaja saa yksinoikeuden hakea valtioneuvostolta hyödyntämislupaa tietylle alueelle. Laissa säädetään myös hyödyntämisluvasta, jolla varsinainen käyttöoikeus merialueeseen kilpailutuksen jälkeen saadaan.

Lausunnot lakiluonnoksesta annetaan Lausuntopalvelu.fi-sivustolla. Lausuntoja voi antaa 22.9.2025 saakka. Lausunnon antajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi-sivustolla. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan sivustolla. Jos lausuntoa ei ole mahdollista antaa palvelussa, voidaan se toimittaa sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.tem(at)gov.fi. Lausunnossa tulee mainita asianumero VN/21619/2025

Lisätiedot:

erityisasiantuntija Tuuli Oikarinen, TEM, p. 0295 047 292

johtava asiantuntija Outi Vilén, TEM, p. 0295 047 016