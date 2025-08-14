Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää 14.8.–25.9.2025 lausuntokierroksen lakiluonnoksesta, jolla tullessaan voimaan lakkautettaisiin työneuvosto. Ehdotettuja muutoksia on valmisteltu kolmikantaisessa työryhmässä, joka ei ollut työssään yksimielinen. Valmisteltavat toimet johtuvat valtionhallintoon kohdistuvista säästö- ja tehostamistoimista.

Asiaa koskevat kokonaisuuden linjaukset tehdään lausuntokierroksen ja jatkovalmistelun jälkeen. Lakiesitys annettaisiin eduskunnalle lokakuussa 2025. Lakimuutokset, joilla olisi vaikutuksia työneuvoston ja sen henkilöstön asemaan, on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2026.

Työneuvosto on työ- ja elinkeinoministeriön alainen toiminnassaan riippumaton erityisviranomainen. Sen tehtävänä on antaa lausuntoja työlainsäädännön soveltamisesta ja tulkinnasta sekä toimia oikaisuvaatimusviranomaisena eräissä aluehallintoviraston työlainsäädäntöä koskevissa poikkeuslupapäätöksissä.

Lakiluonnoksen mukaan työneuvoston lausuntotehtävistä luovuttaisiin. Sen oikaisuvaatimustehtävät siirrettäisiin poikkeuslupa-asian ratkaisevalle viranomaiselle, joka 1.1.2026 alkaen on Lupa- ja valvontavirasto. Lupa- ja valvontaviraston oikaisuvaatimuspäätökseen haettaisiin muutosta työtuomioistuimelta.

Taustalla valtionhallintoon kohdistuvat säästötoimet

Pääministeri Petteri Orpon hallitus on hallitusohjelmassaan sitoutunut tekemään ratkaisut, jotka vahvistavat julkista taloutta kuusi miljardia euroa. Lisäksi hallitus on sopinut kehysriihessä 2024 toimista, jotka vahvistavat julkista taloutta noin kolmella miljardilla.

Hallitusohjelmassa ja vuoden 2024 kehyspäätöksessä on jo aiemmin sovittu valtionhallintoon kohdistuvista säästötoimista, jotka kasvavat 393 miljoonan euron tasolle vuoteen 2027 mennessä. Hallituksen puoliväliriihessä päättämä 130 miljoonan euron vuosittainen säästötavoite täydentää aiempia päätöksiä.

Työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti sopeutustarpeiden kokonaistarkastelun takia valmistelun työnantajan koulutuskorvauksen, työneuvoston ja yhteistoiminta-asiamiehen viran mahdollisesta lakkauttamisesta. Kustakin toimenpiteestä laaditaan erillinen mietintö kolmikantaisessa työryhmässä. Siinä ovat edustettuna Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Yrittäjät SY, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT, valtiovarainministeriö / Valtion työmarkkinalaitos, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, STTK, Akava sekä PSKJ:n yhteinen edustaja.

Työryhmä ei ollut työneuvostoa koskevasta mietinnöstään yksimielinen. Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, STTK ja Akava ry jättivät yhdessä eriävän mielipiteen mietintöön.

Työryhmän toimikausi päättyy 31.12.2025.

