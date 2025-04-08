TEM: Suojelutyötä koskevan lakiesityksen valmistelu on edennyt normaalisti
Hoitajaliitto Tehy ilmoitti maanantaina 7.4.2025 tehneensä rikosilmoituksen sen selvittämiseksi, onko suojelutyötä koskevan lakiesityksen valmistelussa syyllistytty työ- ja elinkeinoministeriössä rikokseen.
Hallituksen esitys suojelutyön turvaamisesta työtaistelutilanteessa on tällä hetkellä edelleen eduskunnan valiokuntakäsittelyssä. TEM:n virkahenkilöt ovat osallistuneet valiokunnan kuulemisiin asiantuntijoina ja toimittaneet valiokunnille informaatiota myös kirjallisesti.
Lakiesitys on valmisteltu kolmikantaisessa työryhmässä. Lakiesityksen lausuntokierroksella pyydettiin erikseen lausunnonantajien arvioita hätätyöhön liittyen. Lausuntokierroksen jälkeen luonnosta täydennettiin hätätyön sääntelyä koskeneilla muutoksilla. Lakiesitykseen lausuntokierroksen jälkeen tehtävät muutokset kuuluvat normaaliin lainvalmisteluprosessiin, jossa otetaan huomioon saatu lausuntopalaute.
Lainsäädännön arviointineuvostolle toimitetussa luonnoksessa hätätyön sääntelyyn tehtävät muutokset olivat myös mukana, mutta lainsäädäntöteknisistä syistä eri laissa kuin valmiissa hallituksen esityksessä. Esitys hätätyöhön liittyvästä sääntelystä ei ole sisällöllisesti muuttunut arviointineuvoston käsittelyn jälkeen.
TEM odottaa seuraavaksi, miten poliisi ottaa Tehyn tekemän rikosilmoituksen käsittelyynsä.
Lakihankkeen taustalla on eduskunnan vuonna 2022 antama lausuma, jonka toteuttaminen on kirjattu pääministeri Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelmaan. TEM asetti 25.3.2024 kolmikantaisen työryhmän valmistelemaan lakimuutoksia. Työryhmä ei ollut työssään yksimielinen. TEM järjesti lausuntokierroksen työryhmän mietinnöstä 22.11.2024−3.1.2025. Hallitus antoi esityksen eduskunnalle 13.3.2025.
Lakihankkeeseen liittyviä valmisteluaineistoja julkaistaan Hankeikkunassa ja eduskunnan sivuilla.
Lisätiedot:
lainsäädäntöjohtaja Sami Kivivasara, TEM, p. 0295 047 343