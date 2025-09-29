EU:n kilpailukykyneuvosto järjestetään Brysselissä 29.–30.9.2025. Suomea kokouksessa edustavat työministeri Matias Marttinen (sisämarkkina- ja teollisuuspolitiikka-asiat) ja elinkeinoministeri Sakari Puisto (tutkimus- ja innovaatioasiat).

Sisämarkkina- ja teollisuuspolitiikkaosuudessa neuvosto keskustelee sääntelyn yksinkertaistamisesta koskien lainsäädännön täytäntöönpanoa ja valvontaa osana tavoitetta keventää 25 prosentilla yritysten hallinnollista taakkaa.

”Suomen tavoitteena on parempi ja vähäisempi EU-sääntely. Liiallista sääntelyä pitää purkaa ja hallinnollista taakkaa keventää. Komissio on aloittanut tämän osalta tärkeän työn, jonka kunnianhimoiselle jatkamiselle on tärkeä antaa vahva tuki”, työministeri Marttinen sanoo.

Neuvosto käy periaatekeskustelun kilpailukykyrahaston toimivuudesta yrityksille. Euroopan kilpailukykyrahasto on Euroopan komission ehdottama rahasto, jonka tarkoituksena on investointien vauhdittamisen avulla vahvistaa Euroopan kilpailukykyä, vihreää ja digitaalista siirtymää sekä turvallisuutta.

Suomen lähtökohtana on säilyttää EU-budjetin taso kohtuullisena välttäen Suomen nettomaksuosuuden kasvua. Suomi pitää välttämättömänä EU-rahoituksen painopisteiden priorisointia, ja korostaa Suomen tavoitteiden eli puolustuksen ja kilpailukyvyn vahvistamisen roolia strategisessa arvioinnissa.

Neuvoston kokouksen yhteydessä työministeri Marttinen tapaa Euroopan komission johtavat varapuheenjohtajat Stéphane Séjournén sekä Teresa Riberan.

Kilpailukykyneuvosto pyrkii parantamaan kilpailukykyä ja lisäämään kasvua EU:ssa. Tutkimuksen, innovoinnin ja avaruuden aloilla neuvosto pyrkii vahvistamaan Euroopan teollisuuden tieteellistä ja teknologista perustaa ja edistämään sen kansainvälistä kilpailukykyä sekä kasvua ja työllisyyttä.

Tutkimus- ja innovaatio-osuudessa neuvosto käy 30.9.2025 periaatekeskustelun tulevan rahoituskauden Horisontti Eurooppa -paketista. Keskustelu keskittyy tällä kertaa kaksikäyttö-, puolustus- ja turvallisuustarkoituksiin suuntautuvaan EU:n tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan.

”Euroopan kilpailukyvylle ja kokonaisturvallisuudelle on tärkeää, että tutkimus- ja innovaatiorahoituksella voidaan tukea myös puolustus- ja kaksikäyttöhankkeita”, toteaa elinkeinoministeri Puisto.

Suomi pitää tarkoituksenmukaisena puolustustutkimuksen ja -kehittämisen sisällyttämistä osaksi tulevaa kilpailukykyrahoituksen kokonaisuutta ja tukee komission ehdotusta avaruuden ja puolustusasioiden kokoamista yhdeksi kokonaisuudeksi.

Suomi painottaa lisäksi puheenvuorossaan avointa kilpailua ja laatua tki-rahoituksen valintaperusteina. Lisäksi neuvosto antaa päätelmät tutkimuksen ja innovoinnin merkityksestä EU:n start-up- ja scale-up-strategian kannalta sekä unionin kilpailukyvyn edistämisestä elämäntieteiden alalla.

