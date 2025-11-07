Elinkeinoministeri Sakari Puisto osallistuu Capital Markets for Competitiveness and Resilience -tapahtumaan Liettuan Vilnassa 7.11.2025. Konferenssi kokoaa yhteen eurooppalaisia päättäjiä, rahoitusalan johtajia ja sijoittajia keskustelemaan pääomamarkkinoiden roolista Euroopan kilpailukyvyn ja yhteiskunnan kriisinsietokyvyn vahvistamisessa.

Puisto puhuu konferenssin paneelissa, jossa käsitellään puolustuksen ja huoltovarmuuden rahoitusta muuttuneessa turvallisuustilanteessa. Paneelin teemana on investointien suuntaaminen puolustukseen, huoltovarmuuteen ja strategiseen infrastruktuuriin. Suomen ja Euroopan on vahvistettava puolustus- ja kaksikäyttöteknologioiden rahoitusta vastaamaan turvallisuushaasteisiin. EU:lta tarvitaan joustavampia ohjelmia ja Pohjoismailta ja Baltialta tiiviimpää yhteistyötä puolustuskyvyn vahvistamiseksi.



Ministerillä on myös tapaaminen rahoitusmarkkinoista vastaavan komissaari Maria Luis Albuquerquen kanssa.



Konferenssin järjestävät Liettuan valtiovarainministeriö, Liettuan keskuspankki ja Liettuan pankkiyhdistys yhteistyössä Euroopan vakausmekanismin kanssa.



