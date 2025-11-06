Hallitus antoi 6.11.2025 eduskunnalle esityksen kaivoslain muuttamisesta. Esityksellä tehtäisiin tarkennuksia malminetsintäluvan myöntämisen esteisiin. Asiaan liittyen säädettäisiin myös korvauksista, joilla turvataan maanomistajien oikeudet tilanteissa, joissa kaivoslain mukainen toiminta jatkuu heidän maillaan.

Esityksen mukaan kaivosviranomainen voisi erityisestä syystä myöntää malminetsintäluvan kaivosalueelle, jos kaivosoikeus on rauennut tai peruutettu ja hakija on ollut tämän aiemman kaivosoikeuden haltija. Tämä olisi mahdollista silloin, kun luvan este perustuu lain siirtymäsäännöksiin.

Tavoitteena on helpottaa siirtymistä vanhojen kaivosoikeuksien perusteella tapahtuneesta toiminnasta nykyisen lain mukaiseen lupajärjestelmään. Näin voitaisiin jatkaa alueen tutkimista silloin, kun esiintymän hyödyntämispotentiaalia on perusteltua selvittää, mutta edellytyksiä louhinnan aloittamiseen ei vielä ole.

Esitys selkeyttäisi kaivosviranomaisen toimintaa, parantaisi alan toimintaympäristön ennustettavuutta ja vahvistaisi Suomen asemaa luotettavana investointiympäristönä. Lisäksi sen tavoitteena on varmistaa maanomistajien oikeuksien toteutuminen niissä tilanteissa, joissa kaivoslain mukainen toiminta jatkuu heidän alueillaan.

Kaivostoiminta edellyttää pitkäjänteisiä investointeja ja alueiden huolellista tutkimusta ennen louhinnan aloittamista. Lainsäädännön kehitys ja eri lainsäädännön muutosten siirtymäsäännökset ovat kuitenkin johtaneet tilanteisiin, joita on ollut vaikea ennakoida niin viranomaisten kuin toiminnanharjoittajienkin näkökulmasta.

Muutokset ovat tarkoitus tulla voimaan 1.3.2026.

Lisätiedot:

johtava asiantuntija Teo Kangaspunta, TEM, p. 029 504 7325

