EU-maiden ministerit ovat koolla työllisyys-, sosiaali-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvoston kokouksissa 1.-2.12.2025 Brysselissä. Suomea edustaa molempina päivinä sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso.

Ensimmäisenä päivänä työ- ja sosiaaliministereiden kokoonpanossa ministerit pyrkivät sopimaan kannastaan syöpädirektiivin kuudennessa tarkistuksessa tehtyihin muutoksiin. Ne koskevat sairauden vaaraa aiheuttavia tekijöitä, perimän muutoksia aiheuttavia aineita ja lisääntymiselle vaarallisia aineita työpaikalla. Suomi voi hyväksyä yleisnäkemyksen syöpädirektiivistä.

Neuvosto pyrkii myös sopimaan kannastaan asetusmuutokseen, joka koskee Euroopan globalisaatiorahastoa. Euroopan komissio on ehdottanut, että rahastosta voisi hakea tukea myös irtisanomisuhan alaisille työntekijöille eikä ainoastaan jo irtisanotuille, kuten nykyään. Lisäksi sujuvoitettaisiin rahaston käyttöä.

Neuvosto lisäisi asetukseen myös yrityskohtaisen rahoituskaton jäsenvaltiota ja rahoitusvuotta kohden. Tällä pyrittäisiin rahoituksen tasapuoliseen saatavuuteen rakennemuutostilanteissa eri jäsenvaltioissa. Suomi voi hyväksyä neuvoston yleisnäkemyksen. Suomi on hyödyntänyt rahaston tukea, etenkin ICT-alan suurten irtisanomisten yhteydessä.

Lisäksi ministerit keskustelevat lainsäädännön yksinkertaistamisesta, täytäntöönpanosta ja noudattamisen valvonnasta työllisyys- ja sosiaalialalla. Suomi pitää tärkeänä, että sääntelyn yksinkertaistaminen on nostettu nykyisen Euroopan komission kauden painopisteeksi. Suomi tukee komission tavoitteita. EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden on vastattava yhdessä paremman sääntelyn hyväksi tehtävästä työstä. Työssä pitää keskittyä vähentämään erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten hallinnollista taakkaa.

Työ- ja sosiaaliministerit käsittelevät myös eurooppalaista ohjausjaksoa 2026. Samassa yhteydessä käydään keskustelu sosiaalisesta osallisuudesta ja kohtuuhintaisesta asumisesta. Neuvoston on tarkoitus myös hyväksyä päätelmät tulevasta kohtuuhintaista asumista koskevasta eurooppalaisesta suunnitelmasta.

Terveysneuvostossa kriittisiä lääkkeitä koskeva säädös

Toisena kokouspäivänä neuvoston terveysministereiden kokoonpanossa ministerit käsittelevät neuvoston yleisnäkemystä kriittisiä lääkkeitä koskevaan säädökseen.

Ehdotuksessa annetaan säädöksiä kriittisten lääkkeiden ja yleisen edun kannalta tärkeiden lääkkeiden saatavuuden ja toimitusvarmuuden parantamiseksi. Suomi voi hyväksyä esityksen neuvoston yleisnäkemykseksi.

Muissa asioissa puheenjohtaja päivittää myös laajan EU-lääkelainsäädännön kokonaisuudistuksen kolmikantaneuvotteluiden tilanteesta.

