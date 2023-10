Työ- ja elinkeinoministeriö käynnistää osana vahvan kaupunkipolitiikan kokonaisuutta teemasopimusten valmistelun kaupunkien kanssa. Valmistelu aloitetaan kaupungeille lähetettävällä kyselyllä, jolla kartoitetaan kaupunkien valmiutta ja tarpeita teemakohtaisiin sopimuksiin.

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen kaupunkipolitiikka rakentuu valtion ja kaupunkien välisen reilun kumppanuuden varaan. Ajatuksena on, että vahvan kaupunkipolitiikan synnyttämä kasvu hyödyttää koko yhteiskuntaa ja tuo resursseja myös kaupunkiseutujen ulkopuolella sijaitsevien alueiden kehittämiseen.



Osana kaupunkipolitiikkaa hallitus hyödyntää erilaisia sopimuksia valtion sekä kaupunkien ja kaupunkiseutujen kanssa. Hallitusohjelmassa on neljä sopimuksellisuuden mallia: ekosysteemisopimukset, maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimukset sekä uudet strateginen allianssi ja teemasopimukset.



"Kuntien ja valtion suhdetta on järkevä kehittää vahvaan kumppanuuteen perustuen, esimerkiksi teemakohtaisia sopimuksia hyödyntäen. Uusien sopimusmallien idea lähtee kaupunkien tai kaupunkiryhmien omista tarpeista ja ajatuksista. Teemasopimukset sopivat etenkin kaupungeille tai kaupunkiryhmille, joilla on mielessään tietty teema, johon ne toivovat hallituksen kumppanuutta. Tavoitteena on yhdistää voimat kaupunkien ja sitä kautta koko Suomen kehityksen vahvistamiseksi", sanoo kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen.



Teemasopimusten valmistelu alkaa kaupungeille lähetettävällä kyselyllä. Kysely osoitetaan maantieteellisesti kattavasti 23 suurimmalle kaupungille tai maakuntansa keskuskaupungille, pois lukien niin sanottuun allianssisopimukseen kuuluvat kaupungit.



Kyselyllä tiedustellaan kaupunkien tarpeita teemasopimukselle ja alustavia ajatuksia sopimusteemoista. Sopimusten valmistelu tehdään tiiviissä yhteistyössä lokakuun aikana asetettavassa kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmässä. Kaupunkien valmiuden ja tarpeiden kartoituksen sekä valtion osapuolten tekemän arvion jälkeen ratkaistaan solmittavien teemasopimusten lopullinen kokonaisuus ja määrä.



"Kaupungeilta on jo noussut ajatuksia mahdollisista teemoista. Tavoitteena on löytää vaikuttavia teemasopimuksia, jotka sopivat juuri tietylle kaupungille tai kaupunkiryhmälle ja sen kehitystarpeille. Tämä tukee hallitusohjelman ajatusta siitä, että kunnat ja alueet ovat erilaisia, joten ratkaisujenkin pitää voida ottaa huomioon erilaisia tarpeita. Lisäksi tarvitaan tietysti kaikkia kuntia koskevia tekoja, kuten muun muassa lisäksi muun muassa peruspalvelujen valtionosuusuudistus ja pian alkava normienpurkuohjelma", ministeri Ikonen sanoo.

Kaupungeilla on vastausaikaa kyselyyn 2.11.2023 saakka. Kysely lähetetään Jyväskylään, Kuopioon, Lahteen, Poriin, Kouvolaan, Joensuuhun, Lappeenrantaan, Vaasaan, Hämeenlinnaan, Seinäjoelle, Rovaniemelle, Mikkeliin, Porvooseen, Saloon, Kotkaan, Kokkolaan, Hyvinkäälle ja Kajaaniin.

Lisätietoja

johtava asiantuntija Katja Palonen, TEM, p. 0295 047 071

erityisasiantuntija Olli Voutilainen, TEM, p. 0295 064 919

alue- ja kuntaministerin erityisavustaja Minna Kurki, VM, p. 050 437 2718

Fakta



Kaupunkipolitiikan sopimukset



Ekosysteemisopimukset on solmittu pääkaupunkiseudun sekä muiden yliopistokaupunkien ja yliopistokeskuskaupunkien kanssa. Mukana ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu, Rovaniemi, Vaasa, Joensuu, Kuopio, Jyväskylä, Lappeenranta (ml. Imatra), Lahti, Pori, Seinäjoki, Mikkeli, Kajaani (ml. Sotkamo) ja Kokkola. Innovaatioekosysteemien kehittämiseen keskittyvien sopimusten toteutus tapahtuu pääasiassa EU-ohjelmakauden 2021–2027 kestävän kaupunkikehityksen resurssein.



Maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksia on solmittu vuodesta 2011 ja nyt olemassa olevat sopimukset päivitetään tällä hallituskaudella. Nykyisin niissä on mukana seitsemän kaupunkiseutua: Helsingin, Oulun, Tampereen, Turun, Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kaupunkiseudut.



Uutena hallitusohjelmassa mukana ovat teemasopimukset ja kuuden suurimman kaupungin eli Helsingin, Espoon, Tampereen, Vantaan, Oulun ja Turun yhteistyön pohjalle rakentuva strateginen allianssi.



Lisäksi yhteistyötä tehdään kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmässä, jossa mukana on 21 suurinta kaupunkia, maakuntakeskukset Kokkola ja Kajaani sekä seutukaupunkien edustus.



Aluepolitiikassa hallitus aloittaa valtioneuvoston kanslian alaisen Pohjoisen ohjelman ja jatkaa TEM:n alaisena Itäisen Suomen visiotyötä.