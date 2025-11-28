Työministeri Matias Marttisen nimittämä työryhmä on kartoittanut mahdollisia lakimuutoksia, joilla maanpuolustuksen tarpeet voitaisiin ottaa kattavammin huomioon vaarallisia kemikaaleja ja räjähteitä käsittelevien tuotantolaitosten lupamenettelyissä ja tietojen käsittelyssä. Virkatyöryhmän luonnos hallituksen esitykseksi etenee nyt lausuntokierrokselle.

Työ- ja elinkeinoministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle virkatyöryhmän luonnoksen hallituksen esityksestä, jolla lisättäisiin maanpuolustukselle tärkeitä tuotantolaitoksia koskevat säännökset vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annettuun lakiin ja rakentamislakiin.

Valmistelun taustalla ovat muutokset Suomen turvallisuusympäristössä. Tällä hetkellä tuotantolaitosten lupamenettelyt ottavat vain osittain huomioon maanpuolustukselle tärkeät kohteet.

”On ensisijaisen tärkeää, että kriittisiä toimintoja koskeva lainsäädäntö on ajan tasalla ja mahdollistaa reagoinnin nykyisessä turvallisuusympäristössä. Maanpuolustukselle tärkeiden tuotantolaitosten luvituksen tulee olla sujuvaa ja nopeaa”, työministeri Marttinen sanoo.

Lausuntokierrokselle lähteneessä luonnoksessa ehdotetaan, että maanpuolustukselle tärkeä tuotantolaitos voitaisiin jatkossa sijoittaa erityisen sijoitusluvan perusteella. Viranomaiset voisivat asettaa tuotantolaitoksen etusijalle lupahakemusten käsittelyssä. Tuotantolaitoksia koskevien tietojen julkaisua voitaisiin rajoittaa, jos se on välttämätöntä kansallisen turvallisuuden kannalta.

Rakentamislakiin lisättäisiin uusi sijoituslupamenettely, joka mahdollistaisi maanpuolustukselle tärkeän tuotantolaitoksen sijoittamisen kaavoittamattomalle alueelle. Rakentaminen voitaisiin jatkossa aloittaa ennen kuin poikkeuslupa on tullut voimaan, kun kyse maanpuolustukselle tärkeästä kemikaaliturvallisuuslainsäädännön mukaisesta tuotantolaitoksesta.

Työryhmän ehdotukset ovat lausuntokierroksella 28.11.–18.12.2025.

Lisätiedot:

työministerin erityisavustaja Jaakko Aromaa, p. 0295 047 110 (kysymykset työministerille)

johtava asiantuntija Tarja Virkkunen, TEM, p. 0295 047 286

hallitusneuvos Eriika Melkas, TEM, p. 0295 047 134