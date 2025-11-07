Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää 7.–23.11.2025 lausuntokierroksen valtioneuvoston asetusluonnoksesta, jossa säädettäisiin työvoimaviranomaisten avustuksesta, jolla nämä voisivat tukea yrityksiä työllistämään alle 30-vuotiaita nuoria työttömiä. Kyse on niin kutsutusta nuorten työllistymissetelistä. Yritysten saama avustus kattaisi puolet nuoren palkasta puolen vuoden ajalta.

Asetusluonnos nuorten työllistymissetelistä perustuu syksyn budjettiriihen kirjaukseen, jonka mukaan Suomessa on tarpeen luoda nopea työväline nuorisotyöttömyyden pitkittymisen torjuntaan. Työllistymissetelin tavoitteena on helpottaa nuorten työllistymistä yrityksiin alentamalla määräaikaisesti rekrytoinnin kustannuksia.

Kuka työllistymissetelin, eli rekrytointiavustuksen myöntää ja kenelle?

Uudenmaan elinvoimakeskus myöntäisi työvoimaviranomaisille avustusta nuorten työllistämisen tukemiseen. Työvoimaviranomainen tekisi työllistävän yrityksen kanssa sopimuksen avustuksen käytöstä. Ehtona avustuksen käytölle olisi, että yritys sitoutuu työllistämään kohderyhmään kuuluvan nuoren vähintään kuuden kuukauden ajaksi. Kohderyhmään kuuluisivat alle 30-vuotiaat nuoret, jotka ovat olleet työttömänä vähintään kuusi kuukautta sopimushetkeä edeltävän seitsemän kuukauden aikana. Poikkeuksen muodostaisivat nuoret, jotka ovat suorittaneet vain perusopetuksen oppimäärän. Heidän osaltaan edellytys olisi vähintään kolmen kuukauden työttömyys.

Miten monta nuorta rekrytointiavustuksella työllistyy?

Lisätalousarvioesitykseen sisältyvän 30 miljoonan euron määrärahan arvioidaan riittävän noin 3300–4400 nuoren työllistämiseen kuuden kuukauden ajaksi vuosien 2026–2027 aikana. Valtionavustuksen alueellinen jakautuminen pohjautuisi työvoimaviranomaisen arvioon avustuksen avulla työllistettävien nuorten määrästä ja alueen yritysten potentiaalista työllistää kohderyhmän nuoria.

Asetus viimeistellään julkisen lausuntokierroksen jälkeen. Valtioneuvoston on tarkoitus päättää asetuksesta joulukuussa 2025, ja se tulisi voimaan välittömästi. Tämän jälkeen työllisyysalueet voisivat hakea rekrytointiavustusta Uudenmaan ELY-keskukselta (1.1.2026 alkaen Uudenmaan elinvoimakeskukselta). Nuorten työllistäminen avustuksella käynnistyisi heti alkuvuonna 2026, kun Uudenmaan elinvoimakeskus olisi myöntänyt työvoimaviranomaisille rahoituksen toimintaan.

Lausuntopyyntö asetuksesta on avoinna Lausuntopalvelussa 7.–23.11.2025. Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä asetuksesta.

Lisätiedot:

työministerin erityisavustaja Teresa Salminen, p. 0295 047 318 (kysymykset työministerille)

johtava asiantuntija Janne Savolainen, TEM, p. 0295 047 344, sposti: [email protected]

johtava asiantuntija Ville Heinonen, TEM, 0295 047 215, sposti: [email protected]