Digitalisaatio ja työn murros asettavat uusia vaatimuksia myös kotoutumistoimille – Pohjoismaat jakavat hyviä käytäntöjä ministerikokouksessa  

Digitalisaatio, työnteon uudet muodot, osaamisvaatimusten kasvu ja väestörakenteen muutokset vaativat entistäkin parempaa kotoutumispolitiikkaa. Pohjoismaiden kotoutumisesta vastaavat ministerit keskustelevat kotoutumisesta virtuaalikokouksessa, jonka Suomi järjestää Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajana.

Epävirallisessa kokouksessa Pohjoismaiden ministerit kertovat, mikä kotoutumisessa on eri maissa ajankohtaisinta. Ministerit keskustelevat myös työn murroksen ja digitalisaation vaikutuksista Pohjoismaiden ministerineuvoston julkaisemien The Future of Work in the Nordic Countries ja Digital Transformations of Traditional Work in the Nordic Countries -raporttien pohjalta.

Automaation ja digitalisaation nopea eteneminen vaativat lisää taitoja kaikilta niin jokapäiväisessä elämässä kuin työmarkkinoillakin. Matalan ja keskitason koulutuksen työpaikkoja katoaa samalla kun korkean osaamisen työpaikkojen määrä kasvaa. Tämä tarkoittaa, että työntekijöiltä vaaditaan entistä parempia kieli- ja viestintätaitoja sekä abstraktin ajattelun ja ongelman ratkaisun hallitsemista.

Pitää varmistaa, että kaikki pysyvät mukana

Digitaitoihin ja koulutukseen pitääkin kiinnittää entistä enemmän huomiota myös kotoutumisen kehittämisessä. Toisaalta digitalisaatio tarjoaa myös tilaisuuden parantaa kotoutumiseen liittyviä palveluita, jos teknologian mahdollisuudet osataan hyödyntää oikein.

”Onnistuneella kotoutumispolitiikalla voimme pitää kaikki mukana muutoksessa ja ottaa teknologian avuksi palveluiden parantamisessa. Ministerikokous on hieno mahdollisuus kuulla, millaisia ratkaisuja eri Pohjoismaat ovat löytäneet kotoutumisen edistämiseen”, sanoo kokouksessa Suomea edustava työministeri Tuula Haatainen.

Onnistunut kotoutuminen tukee kilpailukykyä

Kokoukseen liittyvässä virtuaalikonferenssissa keskustellaan, miten onnistunut kotoutuminen tukee Pohjoismaiden kilpailukykyä ja perinteisesti vahvaa yhteiskunnallista tasa-arvoa. Ministerikokous ja siihen liittyvä konferenssi järjestetään 7−8.12.2021.

Epäviralliseen ministerikokoukseen osallistuvat Pohjoismaiden sekä itsehallintoalueiden kotoutumisesta vastaavat ministerit. Kokoukseen liittyvässä virtuaalikonferenssissa ajatuksia vaihtavat kotoutumisen asiantuntijat, digitaalisuuden osaajat ja yritysten sekä työmarkkinajärjestöjen edustajat.

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Anna Bruun, p. 0295 048 254