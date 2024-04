Elinkeinoministeri Wille Rydman osallistuu Euroopan komission koheesiofoorumiin Brysselissä 12.4.2024. 9. koheesiofoorumissa käsitellään Euroopan unionin koheesiopolitiikan merkitystä alueiden ja niiden asukkaiden hyvinvoinnille.

Koheesiofoorumissa ministeri Rydman osallistuu paneelikeskusteluun koheesiosta eri politiikkasektoreiden jaettuna tavoitteena. EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakausi ulottuu vuoteen 2027, ja yhtenä tavoitteena on tuoda esiin Suomen tavoitteita seuraavalle ohjelmakaudelle. Euroopan alueiden ja erityisesti ulkoraja-alueiden tasapuoliset toimintaedellytykset ja toisaalta jäsenvaltioiden omien kansallisten politiikkalinjausten kunnioittaminen ovat ministerin keskeisiä viestejä foorumissa.



”Venäjän aloittama hyökkäyssota on muuttanut koko EU:n toimintakentän. Sen on näyttävä myös unionin harjoittamassa koheesiopolitiikassa. EU:n itäraja on erityisen haavoittuvassa asemassa. Siksi myös unionin koheesio-ohjelmissa EU:n itäraja tulee olla jatkossa aiempaa voimakkaammin priorisoitu alue”, linjaa elinkeinoministeri Rydman.



Ministeri nostaa esiin myös hallitusohjelmaan kirjatun tavoitteen kilpailupolitiikkaan ja erityisesti valtiontukisääntöihin liittyen. ”Euroopan tärkein taloudellinen valtti on toimiva sisämarkkina. Nykyinen valtiontukikilpailu vaarantaa sen. Siksi Suomi haluaa, että EU palaa tiukkoihin valtiontukisääntöihin mahdollisimman pian. Tämä on keskeinen prioriteetti EU-vaikuttamistyössämme”, ministeri Rydman korostaa.



Euroopan komission koheesiofoorumi järjestetään kolmen vuoden välein. Tämän vuoden foorumiin osallistuu noin tuhat edustajaa. Mukana on jäsenvaltioiden viranomaisia ja EU:n instituutioiden sekä työmarkkina- ja kansalaisjärjestöjen edustajia. Foorumissa keskustellaan alue- ja rakennepolitiikan mahdollisuuksista kehittää Euroopan alueiden kestävyyttä ja kilpailukykyä puhdas ja digitaalinen siirtymä huomioiden.



