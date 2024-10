Valtion aluehallinnon uudistuksessa on tarkoitus perustaa kymmenen alueellista elinvoimakeskusta, jotka keskittyvät jatkossa alueiden kehittämiseen ja rahoitukseen. Tulevilla elinvoimakeskuksilla on toimipaikkoja jokaisessa maakunnassa.

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman lähtökohtana on monialainen valtion aluehallinto, joka kootaan elinvoimakeskuksiin. Elinvoimakeskukset tulevat olemaan työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluvia aluehallinnon viranomaisia. Uusien virastojen on tarkoitus aloittaa toimintansa 1.1.2026.



Työ- ja elinkeinoministeriö asetti toimeenpanohankkeen elinvoimakeskusten suunnittelua ja perustamista varten 9.10.2024. Valmistelu jatkuu toukokuussa 2024 hyväksytyn hankesuunnitelman mukaisesti useassa eri ryhmässä.



”Muutoksessa varmistetaan toimivat palvelut yrityksille ja kansalaisille, ja valtion aluehallinto on jatkossakin monialaista ja alueellisesti läsnä. Alueiden elinvoiman kehittämisessä yhteistyö eri toimijoiden välillä on avainasemassa. Niinpä muutoksen valmisteluakin tehdään laajassa yhteistyössä yli ministeriö- ja virastorajojen”, kertoo elinkeinoministeri Wille Rydman.

Elinvoimakeskuksista vahvoja alueellisia toimijoita

Tulevien elinvoimakeskusten tehtävänä on hoitaa elinkeinotoiminnan edistämiseen ja yritystoimintaan, työllisyyteen, maatalouteen, maahanmuuttoon ja kotoutumiseen, liikenteeseen, alueiden käytön edistämiseen, vesitalouteen, luonnon monimuotoisuuden suojelun ja vesien hyvän tilan edistämiseen sekä kalatalouteen liittyviä tehtäviä alueillaan.



Elinvoimakeskusten päätoimipaikat vastaavat pääosin nykyisten kolmen vastuualueen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) päätoimipaikkoja. Elinvoimakeskuksilla on pää- tai muu toimipaikka jokaisen maakunnan alueella.



Keskukset toimivat alueellisesti, mutta tehtäviä voidaan perustellusta syystä jakaa myös useamman kuin yhden keskuksen alueelle. Osa elinvoimakeskusten tehtävistä on jatkossakin valtakunnallisia ja ne kootaan tiettyihin keskuksiin perustuen pääasiassa nykyisiin koottuihin vastuutehtäviin. Henkilöstö pysyisi lähtökohtaisesti nykyisissä toimipaikoissaan.



Hallitusohjelman perusteella valmistellun ja lausunnolla olleen hallituksen esityksen mukaiset toimipaikat ovat:

Uusimaa ja Päijät-Häme: päätoimipaikka Helsinki ja toimipaikka Lahti

Varsinais-Suomi ja Satakunta ml. Ahvenanmaan maakunta: päätoimipaikka Turku ja toimipaikka Pori

Etelä-Karjala ja Kymenlaakso: päätoimipaikka Kouvola ja toimipaikka Lappeenranta

Pirkanmaa ja Kanta-Häme: päätoimipaikka Tampere ja toimipaikka Hämeenlinna

Keski-Suomi: päätoimipaikka Jyväskylä

Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala: päätoimipaikka Kuopio ja toimipaikat Joensuu ja Mikkeli

Etelä-Pohjanmaa: päätoimipaikka Seinäjoki

Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu: päätoimipaikka Oulu ja toimipaikka Kajaani

Lappi: päätoimipaikka Rovaniemi

Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa: päätoimipaikka Vaasa ja toimipaikka Kokkola

Valtion aluehallinnon uudistus

Valtion aluehallinnon uudistuksen tavoitteena on vahvistaa yhdenmukaista lupa- ja valvontakäytäntöä alueesta riippumatta ja sujuvoittaa lupaprosesseja. Uudistuksessa luodaan myös Lupa- ja valvontavirasto, joka vastaa lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus-, lupa-, rekisteröinti- ja valvontatehtävistä sekä yleisen edun valvonnasta.



Aluehallinnon uudistus koskee useaa ministeriötä ja lukuisia virastoja, ja uudistusta on valmisteltu syyskuusta 2023 alkaen lainsäädäntöhankkeen osalta. Hallitusohjelman perusteella valmisteltu hallituksen esitys aluehallinnon uudistuksesta päätti lausuntokierroksen 1.9.2024. Lausuntokierroksen palaute esityksestä oli pääosin myönteistä, ja huomioidaan lain jatkovalmistelussa. Lakiesitysten on tarkoitus tulla eduskuntakäsittelyyn kevään 2025 aikana.



