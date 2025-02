Suomen neljäs rakennerahastojen EU-ohjelmakausi on päättynyt viime vuoden lopussa. Suomi hyödynsi täysimääräisesti EU:lta saadun rahoituksen, myös EU:n elpymispaketista saadun lisärahoituksen. Kestävää kasvua ja työtä -ohjelmassa panostettiin kolme miljardia euroa suomalaisten alueiden elinvoimaan – niin ihmisten, yritysten kuin TKI-toiminnan menestymiseen.

Ohjelmasta rahoitetuilla yli 12 000 hankkeella on vauhditettu 4 500:n pk-yrityksen kasvua, kilpailukykyä ja kansainvälistymistä eri puolilla Suomea. Alueellista tutkimus- ja kehitystoimintaa tukemalla on lisätty toimijoiden yhteistyötä ja tuotettu uutta tietoa ja innovaatioita, joita paikalliset yritykset ovat voineet hyödyntää ja kaupallistaa. Ilmastonmuutosta on pyritty hillitsemään edistämällä vähähiilisyyttä ja kiertotaloutta. Ohjelmarahoituksen tuella on luotu yli 10 000 uutta työpaikkaa ympäri Suomea. Parhaimmillaan ohjelmarahoitus tukee maakuntien kehittämisen kärkiä strategisesti ja pitkällä tähtäimellä yli ohjelmakausien.

Hankkeilla on tuettu nuorten hakeutumista opintoihin ja työvoiman osaamista erityisesti kasvualoilla on parannettu yhteistyössä yritysten kanssa. Ikääntyneiden työllistymisessä onnistuttiin tämän ohjelmakauden hankkeissa erityisen hyvin. Nuorten ja muiden haavoittuvassa asemassa olevien työ- ja toimintakykyä sekä arjenhallintaa ja osallisuutta on tuettu monipuolipuolisesti.

”Olemme onnistuneet tuottamaan EU-rahoituksella kokoonsa nähden moninkertaisia vaikutuksia. Kestävää kasvua ja työtä -ohjelmalla vahvistimme suomalaisten alueiden elinvoimaa ja hyödynsimme rahoituksen menestyksekkäästi. Samaa aktiivista otetta EU-rahoituksen kanavoimiseksi Suomeen tarvitaan jatkossakin, joten otetaan kaikki hyöty irti myös nyt käynnissä olevasta EU-ohjelmasta”, kannustaa elinkeinoministeri Wille Rydman.

Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma 2014–2020 rahoitettiin Euroopan aluekehitys-rahastosta (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). Hankkeille maksettu julkinen (EU, valtio, kunnat) rahoitus oli 2,94 miljardia euroa, lisäksi yksityistä rahoitusta kertyi 1,6 miljardia euroa. Ohjelmarahoitusta myönsivät ELY-keskukset, maakuntien liitot, sosiaali- ja terveysministeriö sekä Business Finland. EU-rahoitusta voi tällä hetkellä hakea Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelmasta.

Lisätietoja:

aluekehitysjohtaja Johanna Osenius, TEM, p. 0295 064 937

johtava asiantuntija Valtteri Karhu, TEM, p. 0295 047 209

Sähköpostimme ovat muotoa [email protected]