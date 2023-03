Fortumille käyttölupa matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituslaitokselle Loviisan voimalaitosalueelle

Valtioneuvosto myönsi 30.3.2023 Fortum Power and Heat Oy:lle käyttöluvan matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituslaitokselle Loviisan voimalaitosalueella. Uusi käyttölupa korvaa nykyisen luvan, joka on voimassa vuoteen 2055 saakka. Uusi lupa on voimassa 31.12.2090 asti.

Uuden luvan mukaan myös Loviisan ydinvoimalaitoksen käytöstä poistamisessa ja purkamisessa syntyvien ydinjätteiden loppusijoittaminen on mahdollista Loviisan loppusijoituslaitokselle käytön aikana syntyvien ydinjätteiden loppusijoittamisen lisäksi.

Loviisan loppusijoituslaitokseen on tarkoitus sijoittaa kaikki Loviisan voimalaitoksen käytössä ja käytöstä poistossa syntyvät matala- ja keskiaktiiviset jätteet sekä mahdollista sijoittaa pienehköjä määriä muualla Suomessa muodostunutta radioaktiivista jätettä. Näistä ensimmäiseksi toteutettavaksi tulee yhtiöiden sopimuksen mukaisesti Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n FiR 1 -tutkimusreaktorin ja radioaktiivisten materiaalien tutkimuslaboratorion jätteiden loppusijoitus.

Säteilyturvakeskus on aiemmin Loviisan loppusijoituslaitosta koskevassa turvallisuusarviossa todennut, että laitoksen turvallisuuden tila on hyvä niin käyttöturvallisuuden kuin pitkäaikaisturvallisuudenkin osalta. STUK totesi myös, että luvanhaltijalla on tarvittavat menettelyt ja resurssit laitoksen turvallisen käytön jatkamiseksi. Fortum Power and Heat Oy on varautunut ydinjätehuoltoon ja suorittaa jätehuoltomaksuja Valtion ydinjätehuoltorahastoon työ- ja elinkeinoministeriön päätösten mukaisesti.

Loviisan loppusijoituslaitos on ollut käytössä vuodesta 1998 lähtien. Se sijaitsee voimalaitosalueella 110 metrin syvyydessä. Loviisan voimalaitoksella syntyvä käytetty ydinpolttoaine loppusijoitetaan aikanaan Eurajoelle, Fortumin ja Teollisuuden Voima Oyj:n yhteisesti omistamaan Posiva Oy:n käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitokseen.

