Päivitetty Tervetuloa Suomeen -opas on julkaistu – oppaaseen liittyvä esite on saatavilla myös ukrainaksi ja vietnamiksi 

Päivitetty Tervetuloa Suomeen -opas on julkaistu. Oppaan lakisääteisille jakelijoille on toimitettu tilaus- ja jakeluohjeet. Muut toimijat voivat tilata Tervetuloa Suomeen -korttia, joka ohjaa lukemaan opasta työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) verkkosivuilta. TEM julkaisee päivityksen yhteydessä esitteestä uudet kieliversiot ukraina ja vietnam.

Tervetuloa Suomeen -opas on nyt tarjolla 12 kielellä. Esite on saatavana 15 kielellä. Painettuna opas julkaistaan suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi. Muut kielet eli viro, ranska, espanja, kiina, arabia, persia, somali ja turkki tarjotaan verkkoversioina. Lisäksi esitteinä on tarjolla thai, ukraina ja vietnam.

Tervetuloa Suomeen on tietopaketti Suomesta

Tervetuloa Suomeen -opas on kotoutumislain mukainen tietopaketti. Laki edellyttää, että Suomeen muuttavalle annetaan tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta. Opasta jakavat vain niin sanotut lakisääteiset tahot eli Digi- ja väestötietovirasto, Maahanmuuttovirasto ja Suomen lähetystöt. Viranomainen antaa oppaan asiakkaalle oleskeluluvan tiedoksiannon, oleskeluoikeuden rekisteröinnin, oleskelukortin myöntämisen tai kotikunta- ja väestörekisteröinnin yhteydessä.

Muut tahot voivat tilata jaettavakseen Tervetuloa Suomeen -korttia, joka ohjaa lukemaan opasta verkosta. Opas julkaistaan työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla www.tem.fi/tervetuloa-suomeen.

Oppaan materiaali on poimittu InfoFinland-verkkopalvelusta

Opas on päivitetty yhteistyössä InfoFinland-verkkotoimituksen ja viranomaisten kanssa syksyn 2021 ja kevään 2022 aikana. Päivitetyn oppaan materiaali ja kieliversiot on poimittu InfoFinland-verkkopalvelusta. InfoFinland-yhteistyön avulla saadaan yhdellä viranomaisten tekemällä tarkistus- ja päivityskierroksella ajantasaiset ja oikeat tiedot sekä oppaaseen että verkkopalveluun.

Kotoutumislakia soveltavat viranomaiset vastaavat kukin osaltaan oppaan sisällön ajankohtaisuudesta päivittämällä InfoFinlandin sisältöjä yhteistyössä verkkopalvelun toimituksen kanssa. Työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen osaamiskeskus vastaa oppaan päivittämisen ja jakelun koordinoinnista.

Pikkuesite tiivistää oppaan sisällön

Suomeen -materiaalina on lisäksi julkaistu niin sanottu pikkuesite, joka on painettu kaikilla oppaan kielillä. Lisäksi tarjolla on thai ja uusina kielinä ukraina ja vietnam. Pikkuesitteen tarkoituksena on antaa tiiviisti tietoa oppaan sisältämistä aiheista sekä toisaalta ohjata lukemaan opasta verkosta työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Helena Torkko, [email protected], puh. 029 504 7695