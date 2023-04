Pohjoismaat yhdessä vuoden 2025 maailmannäyttelyyn Japanin Osakassa

Suomi, Tanska, Ruotsi, Norja ja Islanti osallistuvat yhteisellä pohjoismaisella paviljongilla Japanin Osakassa vuonna 2025 järjestettävään maailmannäyttelyyn. Japani on maailman kolmanneksi suurin talous, ja suomalaisten yritysten toiseksi tärkein kauppakumppani Aasiassa.

Yhteispohjoismainen osallistuminen Osakan Expoon tukee ja vahvistaa entisestään myönteistä Suomi-kuvaa. Yhteispohjoismainen malli tuo Suomelle ja mukana oleville yrityksille mukanaan hyötyjä, kuten laajempaa näkyvyyttä ja uusia verkostoja.

”Expo on loistava paikka esitellä suomalaista osaamista kansainvälisille markkinoille. Yhteispohjoismaisella osallistumisella on varmasti lisäarvoa myös suomalaisille yrityksille. Sijaintimaa Japani on Suomelle tärkeä kumppani”, sanoo elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Expoon odotetaan 28 miljoonaa osallistujaa

Osakan maailmannäyttelyn pääteema on "Designing Future Society for Our Lives" (’”tulevaisuuden yhteiskunnan suunnittelu elämällemme”). Expo järjestetään 13.4.- 13.10.2025, ja sille arvioidaan 28 miljoonaa osallistuja. Pohjoismaisen paviljongin odotettu kävijämäärä on 2,3 miljoonaa ihmistä eli 13 000 kävijää päivässä.

Pohjoismainen konsepti on nimeltään "The Nordic Way", joka rakentuu pohjoismaisten, yhteisten luottamus- ja luontoarvojen ympärille. Pohjoismaiden hankkeessa on kolme eri teollista teemaa: kiertotalous, liikkuvuus ja yhteydet sekä elämäntapa ja hyvinvointi. Lisäksi hankkeella on kaksi läpileikkaavaa teemaa: kestävyys ja digitaalisuus. Suomen osalta hankkeen toteutuksesta vastaa Business Finland.

Tarjouskilpailu Pohjoismaiden yhteispaviljongin suunnittelusta ja rakentamisesta on käynnistynyt. Lisätietoja paviljongista ja tarjouskilpailusta löytyy alla olevasta linkistä.

Lisätiedot:

elinkeinoministeri erityisavustaja Sofia Tuovinen, p. 029 516 0993

erityisasiantuntija Kati Shibutani, TEM, p. 029 504 9047

program director Nita Pilkama, Business Finland, p. 040 84 111 66