Rovaniemellä vierailleet ministerit Mykkänen ja Adlercreutz: Puhdas sähköntuotanto tuo kasvua ja vauhdittaa Suomen tietä hiilineutraaliuteen

Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen ja Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz vierailivat Rovaniemellä 22.– 23. elokuuta tutustumassa Kemijoki Oy:n vesivoimalaan ja keskustelemassa ajankohtaisista aiheista. Ministerit tutustuivat muun muassa Vanttauskosken vesivoimalaitokseen sekä Sierilän alueeseen, johon Kemijoki Oy suunnittelee vesivoimalaitosta.

”Puhtaan sähköntuotannon kaksinkertaistaminen on pääministeri Petteri Orpon hallituksen keskeinen strateginen tavoite. Sähkö on avainasemassa mahdollistamassa työtä ja talouskasvua, ja toisaalta vauhdittamassa Suomen tietä hiilineutraaliksi 2035”, muistutti ministeri Kai Mykkänen.



Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz huomautti, että kansainvälinen kilpailu puhtaan energian ratkaisuissa on kovaa.



”Nopeudella on tässäkin merkitystä, mutta ennen kaikkea on huolehdittava siitä, että kilpailu on reilua ja vapaata. Eurooppaministerinä kannan erityistä huolta siitä, että koronapandemian jälkeiseen maailmaan siirryttäessä varottaisiin lähtemästä epäterveeseen valtioiden väliseen valtiontukikilpailuun”, hän totesi vierailun yhteydessä.



”Oli hyvä käydä paikan päällä tutustumassa ja kuulemassa niin pumppuvoimasta kuin Sierilän vesivoimalahankkeesta. Vesivoimalla on tärkeä rooli sähköntuotannon ja siitä syntyvien arvoketjujen luomisessa Suomeen. Se on varmaa ja puhdasta perusvoimaa, mutta myös säätövoimaa, joka on tärkeää vaihtelevan sähköntuotannon lisääntyessä, ministeri Mykkänen jatkoi.



”Sähkön tuotannon lisäksi on keskeistä huolehtia myös sujuvasta luvituksesta ja hyvistä siirtoyhteyksistä. Hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti pumppuvoimalat on viime viikolla sisällytetty luvituksen etusijaisuusmenettelyyn, Mykkänen kertoi.

”Omistajaohjauksesta vastaavana ministerinä puolestaan näen, että valtiollakin on tärkeä tehtävä vihreän siirtymän edistämisessä. Siksi on hienoa huomata, miten Kemijoki Oy, jossa valtio on merkittävä omistaja, näyttää Sierilään suunnitellulla vesivoimahankkeella ja pumppuvoimalaratkaisuillaan, miten vesivoimalla on oma roolinsa myös tulevaisuuden energiapaletissa tasapainottamassa vaihtelevaa energiantuotantoa”, Adlercreutz jatkoi.

