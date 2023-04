Suomalaista teknologiaa ja osaamista hyödyntävä JUICE-luotain laukaistaan Ranskan Guayanassa

Euroopan avaruusjärjestön (ESA) Juice-luotain laukaistaan Ranskan Guayanassa tällä viikolla. Todennäköisin laukaisupäivä on 13.4.2023. Kyseessä on ensimmäinen avaruusalus, joka on koskaan kiertänyt toisen planeetan kuuta. Luotaimessa on mukana suomalaista avaruusteknologiaa ja osaamista.

JUICE-luotain (Jupiter Icy Moons Explorer) lähtee matkalleen kohti Jupiteria, joka sen on määrä saavuttaa vuonna 2031. Juicen tehtävänä on tehdä havaintoja Jupiterista ja sen kolmesta kuusta Callistosta, Europasta ja Ganymedestä. Jupiterin suurimman kuun, Ganymeden, kiertoradan Juice saavuttaa joulukuussa 2034 ja siitä tulee ensimmäinen avaruusalus, joka on koskaan kiertänyt toista kuuta kuin omaamme.

JUICE-missio on hyvä esimerkki ESA:n ja sen tiedeohjelman kunnianhimoisista tavoitteista. Suomalaisista Juice-missiossa ovat mukana esimerkiksi Ilmatieteen laitos ja Aalto-yliopisto, joiden osaaminen näkyy Jupiterin jäisten kuiden kaasuhiukkasia mittaavan laitteen tietokoneessa ja sen tietokoneohjelmistossa. Lisäksi Juicen ohjaus- ja mittauselektroniikkaa on valmistettu Tampereella Beyond Gravity Oy:ssä (ent. Ruag Space Finland Oy).

Juice-missiota kehittäessään ja toteuttaessaan ESA johtaa globaalia yhteistyötä, jossa mukana on 23 valtiota, 18 laitosta ja 83 yritystä. ESA on kansainvälinen järjestö, joka edistää jäsenvaltioidensa yhteistyötä avaruustutkimuksessa, -tieteessä, -teknologiassa ja sovelluksissa. Suomi on ollut ESA:n täysjäsen vuodesta 1995 alkaen.

