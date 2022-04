TEM kartoittaa yritysten kiinnostusta Osakan 2025 maailmannäyttelyyn

Työ- ja elinkeinoministeriö on aloittanut selvityksen Suomen edellytyksistä osallistua Japanin Osakassa vuonna 2025 isännöimään maailmannäyttelyyn. Mukaan kutsutaan kaikki Japanin markkinoista kiinnostuneet yritykset ja muut yhteisöt.

Maailmannäyttely on perinteikäs ja kansainvälinen tapahtuma, jonka juuret ulottuvat aina 1850-luvulle saakka. Sitä hallinnoi Pariisissa Bureau International des Expositions (BIE), jonka jäsen Suomi on yhdessä 170 maan kanssa. Nykyisin suuria näyttelyitä järjestetään viiden vuoden välein.

Viimeisin maailmannäyttely, johon osallistui yli sata suomalaista yritystä, järjestettiin Dubaissa 2021−2022. Näyttelyillä pyritään ensisijaisesti edistämään maiden välisiä kaupallis-taloudellisia suhteita ja luomaan uusia kontakteja kumppaneiden välille.

Japani on maailman kolmanneksi suurin talous, ja Suomen vienti Japaniin on ollut voimakkaan nousujohteista. Kauppasuhteita on vauhdittanut ennen pandemiaa solmittu EU:n ja Japanin vapaakauppasopimus. Suomen välit Japaniin ovat erittäin hyvät, ja Suomi on tunnettu Japanissa erityisesti korkeasta laadusta, ikonisesta muotoilusta sekä teknologisista että digitaalisista innovaatioista.

Maailmannäyttelyyn osallistumalla yrityksillä on mahdollisuus esitellä osaamistaan kansainväliselle yleisölle sekä Japanin elinkeinoelämän ja hallinnon päättäjille. Japani on panostanut viime vuosikymmenen aikana muun muassa puhtaaseen teknologiaan, johon suomalaisilla yrityksillä on runsaasti tarjottavaa.

Osaka 2025 maailmannäyttelyn teema on "Designing Future Society for Our Lives”. Näyttelyn tavoitteena on löytää ja esitellä ratkaisuja YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Suomen elinkeinoelämän kiinnostusta osallistua näyttelyyn kartoitetaan kevään 2022 aikana. Yrityskontaktoinnista vastaa TEM:n toimeksiannosta konsulttitoimisto Kris & Vascon toimitusjohtaja Jukka Salo. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä ministeriön ja Business Finlandin kanssa.

neuvotteleva virkamies Mari Hakkarainen, TEM, p. 0295 062 144

erityisasiantuntija Kati Shibutani, TEM, p. 0295 049 047

Nita Pilkama, Business Finland, [email protected]

Jukka Salo, Kris & Vasco, [email protected], p. +358 400 345 827